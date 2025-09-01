Bolsonaro deve acompanhar julgamento de casa, sem comparecer ao STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) inicia nesta terça-feira (2/9) o julgamento de Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus acusados de participação em tentativa de golpe de Estado. Embora o ex-presidente possa solicitar autorização para comparecer, a expectativa é que ele não participe das sessões. A decisão final sobre sua presença ainda não foi definida.

A defesa orientou que ele permaneça em casa, sob prisão domiciliar. Para os advogados, a ida ao tribunal poderia gerar repercussão política negativa e comprometer a estratégia processual. Caso Bolsonaro decidisse comparecer, dependeria de aval do ministro Alexandre de Moraes, relator da ação.

Nos bastidores, aliados relataram que Bolsonaro chegou a cogitar uma aparição pontual, seja na abertura ou no encerramento do julgamento, como gesto simbólico de “resistência”. Até o momento, porém, não houve nenhum pedido oficial encaminhado ao Supremo.

O julgamento será dividido em cinco sessões, distribuídas nas duas primeiras semanas de setembro, e inclui réus civis e militares. As acusações variam de tentativa de golpe de Estado e associação criminosa até dano ao patrimônio público. A Procuradoria-Geral da República (PGR) pede condenações que, no caso de Bolsonaro, podem ultrapassar 40 anos de prisão.

Com seus advogados defendendo que permaneça afastado das sessões, Bolsonaro deve acompanhar o desfecho do processo de casa, em Brasília.