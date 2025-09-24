24/09/2025
Bolsonaro fecha apoio a Tarcísio para a Presidência; anúncio ainda sem data

Articulação envolve PP e União Brasil; Moraes autorizou visita de Tarcísio a Bolsonaro em 29/9

O ex-presidente Jair Bolsonaro deu aval para que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), dispute a Presidência com seu apoio. O acerto foi costurado com líderes do PP e do União Brasil; a definição pendente é quando tornar público o anúncio, segundo a coluna de Andreza Matais. Metrópoles

Isabella Finholdt/ Metrópoles

Em paralelo, o ministro Alexandre de Moraes autorizou Tarcísio a visitar Bolsonaro em 29 de setembro, das 9h às 18h, o que deve servir de palco político para alinhar os próximos passos. Agência Brasil+2Migalhas+2

Apesar do movimento, Tarcísio vem repetindo que pretende disputar a reeleição ao governo paulista — discurso que aliados pedem para manter até mais perto do fim do ano. CNN Brasil

O que está em jogo

  • Calendário do anúncio: há divisão entre aliados sobre divulgar já ou esperar até dezembro/janeiro para evitar desgaste em SP. Metrópoles

  • Base partidária: PP e União Brasil participam da articulação; campo bolsonarista tenta unificar entorno. Metrópoles

Fonte: Metrópoles (coluna Andreza Matais); Agência Brasil / Exame / Migalhas (decisão de Moraes); CNN Brasil (declarações recentes de Tarcísio). CNN Brasil+4Metrópoles+4Agência Brasil+4
Últimas Notícias

