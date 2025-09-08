08/09/2025
Universo POP
Morre Angela Ro Ro, ícone da MPB, aos 75 anos
“Alta em breve”: filho de Raul Gil atualiza estado do pai e mostra sua voz em vídeo
Jennifer Aniston assume namoro com coach e encerra boatos sobre Obama
“Nem lembro que fui casada”: ex-esposa de Daniel Alves desabafa e critica relação do jogador com os filhos
“Invocação do Mal 4” tem estreia assombrosa e já é a 2ª maior abertura de terror da história
Horóscopo desta segunda-feira: lua cheia em Peixes começa a minguar em Áries
Pabllo Vittar pula no público, não é se gurada e cai durante apresentação
João Silva dá detalhes sobre saúde de Faustão: “Prognóstico de recuperação”
Priscilla Presley é acusada por ex-sócios de influenciar morte de Elvis; ela rebate
Ana Castela fica sem palavras em entrevista ao ser questionada sobre romance com Zé Felipe: ‘Corta’

Bolsonaro pede autorização do STF para fazer procedimento médico

Escrito por Agência Brasil
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
bolsonaro-pede-autorizacao-do-stf-para-fazer-procedimento-medico


Logo Agência Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro pediu autorização ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para realização de um procedimento médico no próximo domingo (14), no Hospital DF Star, em Brasília.

No pedido encaminhado ao Supremo na manhã de hoje, Bolsonaro, que está em prisão domiciliar, anexou relatório médico que prescreve um procedimento na pele, com alta no mesmo dia.

Notícias relacionadas:

No dia 4 de agosto, Moraes decretou a prisão domiciliar do ex-presidente e restringiu a realização de visitas na casa de Bolsonaro, que também é monitorado por tornozeleira eletrônica.

A prisão foi decretada após o ministro entender que Bolsonaro usou redes sociais dos filhos para burlar a proibição de usar as próprias, inclusive por intermédio de terceiros.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

As medidas cautelares foram determinadas no inquérito no qual o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, é investigado pela atuação junto ao governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para promover medidas de retaliação contra o governo brasileiro e ministros do Supremo.

Em março deste ano, Eduardo pediu licença do mandato parlamentar e foi morar nos Estados Unidos, sob a alegação de perseguição política. 

Nesse processo, o ex-presidente é investigado por mandar recursos, via pix, para bancar a estadia de seu filho no exterior. 

Bolsonaro também é réu na ação penal da trama golpista no Supremo, cujo julgamento deve ser finalizado na sexta-feira (12). 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Casos de covid-19 crescem 90% em Rio Branco em uma semana e prefeitura emite alerta

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.