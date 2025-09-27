bolsonaro-revela-arrependimento-a-valdemar

O ex-presidente Jair Bolsonaro disse ao presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que se arrepende de declarações feitas durante seu governo, as quais tiveram repercussão na campanha eleitoral de 2022.

De acordo com o dirigente, uma declaração em específico, feita durante a pandemia da Covid-19, prejudicou o então candidato à reeleição ante o eleitorado feminino.

“Isso ele [Bolsonaro] nem fala. Na pandemia, né? Porque ele teve uns dois episódios na pandemia. Como a imprensa estava em guerra com ele, aquilo não saía da televisão e da internet. Ele fez uma brincadeira um dia. Aquela história: ‘Eu não sou coveiro’”, disse o presidente do PL.

“Aquilo foi mortal para esse pessoal que tinha parente doente, e principalmente para as mulheres que cuidam das crianças, que cuidam da família. E ele perdeu muito voto com as mulheres. Por isso que nós queríamos uma mulher de vice. Era importante”, concluiu Valdemar.

Valdemar revela arrependimento de Bolsonaro por declaração durante a pandemia

O general Braga Netto foi preso no âmbito da investigação sobre trama para impedir que Lula tomasse posse

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado pelo STF a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado

O vice escolhido para a chapa de Jair Bolsonaro em 2022, contudo, foi o ex-ministro da Defesa e ex-ministro-chefe da Casa Civil, general Walter Braga Netto.

