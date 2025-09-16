Bolsonaro vai passar a noite internado, informa Flávio Bolsonaro

O senador Flávio Bolsonaro confirmou, na noite desta segunda-feira (16), que o ex-presidente Jair Bolsonaro passará a noite internado no Hospital DF-STAR, em Brasília. Segundo ele, o pai deu entrada na unidade médica após sofrer fortes crises de soluço, o que provocou um episódio de vômito, seguido de queda de pressão arterial e sensação de desmaio. Disse ainda que viu o pai, que está consciente, mas abatido.
“Vim agora visitar o meu pai. A Michelle está lá com ele. Ela relatou como foi o episódio em casa. Estou lá quase todo dia, percebo essa questão do soluço que evolui. Hoje foi mais drástico, o soluço foi aumentando e, pela repetição, ele diz que trava o diafragma. Teve um vômito a jato, muito forte, ficou quase 10 segundos sem respirar. A forma que conseguiu para aliviar e voltar a respirar foi através do vômito, com tontura, pressão muito baixa. Graças a Deus, a Michelle estava perto e conseguiu trazê-lo rapidamente para o hospital”, relatou Flávio Bolsonaro.
O ex-presidente já recebeu soro e aguarda a realização de exames complementares. No entanto, um dos médicos que o acompanha, Cláudio Birolini, ainda está em deslocamento de São Paulo para Brasília, justamente para avaliar o quadro de saúde do ex-presidente.
O esquema de segurança no hospital foi reforçado, com presença de policiais penais armados na entrada da emergência, na garagem e na porta do quarto onde Bolsonaro está internado. Como está em prisão domiciliar, ele está proibido de receber visitas, exceto familiares, conforme determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.