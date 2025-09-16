Bolsonaro vai passar a noite internado, informa Flávio Bolsonaro

“Vim agora visitar o meu pai. A Michelle está lá com ele. Ela relatou como foi o episódio em casa. Estou lá quase todo dia, percebo essa questão do soluço que evolui. Hoje foi mais drástico, o soluço foi aumentando e, pela repetição, ele diz que trava o diafragma. Teve um vômito a jato, muito forte, ficou quase 10 segundos sem respirar. A forma que conseguiu para aliviar e voltar a respirar foi através do vômito, com tontura, pressão muito baixa. Graças a Deus, a Michelle estava perto e conseguiu trazê-lo rapidamente para o hospital”, relatou Flávio Bolsonaro.