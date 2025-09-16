Bombeiros controlam princípio de incêndio causado por vazamento de gás no interior do Acre

O Corpo de Bombeiros foi acionado, via 193, por volta das 8h30 desta terça-feira (15), para atender a um princípio de incêndio em uma residência localizada nas proximidades do rancho Vó Izaura.

De acordo com informações repassadas pela corporação, o incidente foi provocado por um vazamento de GLP (gás liquefeito de petróleo) na área de serviço da casa. O gás se acumulou e subiu para o forro do imóvel, causando uma explosão que derreteu e danificou todo o revestimento em PVC.

A guarnição chegou ao local em menos de cinco minutos e conseguiu debelar rapidamente as chamas, evitando que o fogo se alastrasse e comprometesse a estrutura da residência.

Os prejuízos registrados foram a perda de duas botijas de gás, uma máquina centrífuga e o forro em PVC. Ninguém ficou ferido, e a rápida ação dos bombeiros foi essencial para resguardar a segurança do imóvel e de seus moradores.