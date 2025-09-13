Bope prende “Negola do CV”, foragido do Acre ligado ao Comando Vermelho, em Porto Velho

Um homem de 28 anos, conhecido como “Negola do CV”, foi preso na noite desta sexta-feira (12/09) em Porto Velho por uma equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope). Ele é apontado como integrante do Comando Vermelho (CV) e considerado de alta periculosidade.

A captura ocorreu na rua Luziana, no bairro Jardim Santana, zona leste da capital rondoniense. A operação foi resultado de um trabalho de inteligência que identificou o paradeiro do foragido.

O criminoso possuía mandado de prisão em aberto até 2045 pelos crimes de roubo e organização criminosa. Segundo a polícia, ele já vinha sendo monitorado devido à participação em crimes violentos e sua ligação direta com a facção.

Após a prisão, o suspeito foi levado ao Departamento de Flagrantes e deve ser transferido para o Acre, onde responderá à Justiça.