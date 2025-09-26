Borbulhas de Amor e outros clássicos: Fagner prepara noite especial

Poucos artistas traduzem tão bem a emoção da música brasileira quanto Raimundo Fagner. Com uma voz inconfundível e interpretações intensas, o cantor e compositor cearense construiu uma trajetória de mais de cinco décadas que o transformou em um ícone da MPB. No dia 24 de outubro, ele sobe ao palco do Ulysses Centro de Convenções, em Brasília (DF), para mais uma apresentação memorável no Festival Estilo Brasil, realizado pelo Metrópoles.

Autor de canções que se tornaram trilha sonora da vida de milhões, Fagner é responsável por eternizar sucessos como “Borbulhas de Amor”, “Espumas ao Vento”, “Deslizes” e “Canteiros”. Mais do que hits, as músicas são narrativas de amor, saudade e esperança, que se renovam a cada nova geração de ouvintes.

Nascido em Fortaleza, em 1949, Fagner despontou nos festivais da canção e rapidamente conquistou espaço no cenário nacional. Desde então, gravou dezenas de discos, dividiu palcos e estúdios com nomes como Elis Regina, Belchior, Chico Buarque e Mercedes Sosa, e construiu uma obra que dialoga tanto com a tradição da música popular quanto com influências latinas e universais.

A presença dele no Festival Estilo Brasil é aguardada com entusiasmo: um show que promete não apenas relembrar os grandes clássicos, mas também reafirmar a vitalidade de um artista que nunca deixou de emocionar. Brasília se prepara para uma noite em que poesia e música caminham lado a lado.

Programação:

Fagner

24 de outubro

Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds

Turnê: Esquinas & Canções

25 de outubro

Martinho da Vila

31 de outubro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos

Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos

21 de novembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções

Ingressos: Bilheteria Digital