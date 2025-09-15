Bortoleto aprova dupla com Verstappen na Fórmula 1: “Me ajuda muito”

Durante a atual temporada da Fórmula 1, Gabriel Bortoleto e Max Verstappen se mostraram bons amigos. O brasileiro e o neerlandês costumam ter boas interações, o que fez surgir rumores de uma parceria no futuro. A Red Bull Racing, equipe do tetracampeão, procura o parceiro ideal para Max.

No entanto, Bortoleto afirmou que não deixará o projeto da Audi, montadora que assume a equipe Sauber na próxima temporada. Mas o campeão da Fórmula 3 e da Fórmula 2 deixou aberto um convite para Verstappen.

Max Verstappen é o terceiro colocado do campeonato.

Gabriel Bortoleto, da Sauber

Fernando Alonso disse que Gabriel Bortoleto é o melhor estreante da Fórmula 1

“Bem, talvez ele venha para a Audi um dia. Como amigos e tudo, trabalhamos muito bem juntos. Ele me ajuda muito”, iniciou Bortoleto, em entrevista ao portal holandês RacingNews365.

“Acredito que talvez trabalharmos juntos não seria algo ruim. Mas, repito, se ele vier para a Audi um dia, estou feliz onde estou e muito satisfeito com o projeto que temos”, destacou o brasileiro.

A Fórmula 1 retorna neste fim de semana, com o Grande Prêmio do Azerbaijão, realizado na capital Baku. A corrida está marcada para domingo (21/9), às 8h (de Brasília).