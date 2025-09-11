Botafogo: Davide Ancelotti destaca decepção e foco no Brasileiro

Fim da linha para o Botafogo na Copa do Brasil. Nesta quinta-feira (11/9), o Glorioso se despediu da competição depois de ser eliminado para o Vasco nos pênaltis, pelas quartas de final, no estádio Nilton Santos. Após a partida o técnico Davide Ancelotti comentou sobre a decepção com o resultado e projetou os objetivos para o restante da temporada.

Ele também fez uma avaliação sobre a partida, mas lamentou que a equipe não tenha conseguido o resultado no tempo normal.

“Sensação de muita decepção. Todo mundo sente muito pela oportunidade perdida, pela torcida, pela festa que eles fizeram, pelo apoio que deram ao time. Tivemos dois jogos muito equilibrados, acredito que hoje fomos melhores que no jogo fora de casa, mas o mata-mata é assim. Um jogo pode decidir a eliminatória e hoje a foi assim. A gente tinha que ganhar o jogo hoje”, apontou.

Davide destacou a importância da disputa do Campeonato Brasileiro para o Fogão. O treinador relembrou que a equipe precisa de uma boa campanha para assegurar vagas na Copa do Brasil e Libertadores do ano que vem.

“A gente tem que mostrar um bom jogo, temos um objetivo claro agora que é a vaga na Libertadores e Copa do Brasil do próximo ano. O torcedor vai voltar a acreditar no time se voltar a jogar a bem. Temos que ir jogo a jogo, recuperar a confiança, pois hoje foi um golpe duro contra a gente(…) Precisamos pensar na competição que temos, que é o Campeonato Brasileiro”, acrescentou.

No tempo normal, Botafogo e Vasco empataram em 1 x 1. Nuno abriu o marcador e Alex Telles deixou tudo igual. Com a igualdade no placar agregado, a classificação foi definida nos pênaltis. O Gigante da Colina ficou com a vaga na semifinal após vencer a disputa por 5 x 4.

Confira as cobranças de pênalti:

O Glorioso retorna aos gramados no domingo (14/9), pelo Campeonato Brasileiro. No MorumBIS, a equipe enfrenta o São Paulo pela 23ª rodada, às 17h30. O Botafogo ocupa a 5ª posição com 35 pontos. Esta é a única competição restante para a equipe na temporada.