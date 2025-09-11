11/09/2025
Botafogo e Vasco lutam por vaga na semifinal da Copa do Brasil

Escrito por Agência Brasil
botafogo-e-vasco-lutam-por-vaga-na-semifinal-da-copa-do-brasil


Logo Agência Brasil

Nesta quinta-feira (11), a partir das 21h30 (horário de Brasília), o estádio Nilton Santos será palco do confronto entre Botafogo e Vasco. O clássico vale vaga para as semifinais da Copa do Brasil. No primeiro jogo, realizado em São Januário, as equipes empataram em 1 a 1. Em caso de novo empate, o adversário do Fluminense na próxima fase da competição será decidido nas penalidades máximas. A Rádio Nacional transmite ao vivo.

A torcida do Alvinegro de General Severiano chega com grande expectativa, garantindo grande parte dos 40 mil ingressos já vendidos. O técnico Davide Ancelotti tem como dúvida a escalação do lateral-direito Vitinho, que atuou pela seleção brasileira na última terça-feira (9) diante da Bolívia nos 4.150 metros da cidade de El Alto e que ainda será avaliado pela comissão técnica botafoguense.

“Com certeza, farei os testes e conversaremos para determinar a melhor decisão sobre minha participação em campo”, declarou Vitinho. “Jogar na altitude é diferente. A fadiga de 48 horas afeta as pernas, mas aqui, a dificuldade está na respiração. Por isso, analisaremos a situação com a equipe técnica do Botafogo”.

Caso Vitinho não possa atuar, Mateo Ponte deverá ser o substituto. O uruguaio também retorna da seleção, mas está em boas condições físicas. O mesmo vale para o venezuelano Savarino, que também representou a seleção de seu país nas Eliminatórias para a Copa.

Desta forma, o Botafogo deve entrar em campo com: John; Mateo Ponte (Vitinho), Kaio Pantaleão, Barboza e Alex Telles; Danilo e Marlon Freitas; Artur, Savarino e Montoro; Arthur Cabral.

Já no Vasco o esforço é para recuperar o lateral-direito Paulo Henrique e o meio-campista Tchê Tchê. Ambos foram relacionados, mas, caso não estejam aptos, Puma Rodriguez e Barros seguirão como titulares. Os recém-contratados Robert Renan e Matheus França foram relacionados, mas não iniciarão a partida. Já o zagueiro colombiano Carlos Cuesta só poderá atuar na Copa do Brasil se o Vasco avançar. O volante Hugo Moura deve seguir improvisado na zaga, ao lado de Lucas Freitas.

Outras boas notícias são os retornos de Estrela e Paulinho, recuperados de lesões, que também foram relacionados para o confronto decisivo pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Assim, o Vasco deve iniciar o confronto da seguinte forma: Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Tchê Tchê, Barros e Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e Vegetti.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Botafogo e Vasco com a narração de André Marques, comentários de Rodrigo Campos e reportagem de Bruno Mendes. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui:

