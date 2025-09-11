Botafogo x Vasco: Coutinho busca reviver noite histórica no Niltão

O Estádio Nilton Santos será palco de mais um “Clássico da Amizade” nesta quinta-feira (11/9). Às 21h30 (horário de Brasília), Botafogo e Vasco se enfrentam pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. No duelo de ida, em São Januário, as equipes empataram em 1 x 1.

No lado vascaíno, a expectativa recai sobre Philippe Coutinho, que tem uma atuação histórica diante do Botafogo no Nilton Santos. Será que ele pode repetir o feito?

Coutinho vai decidir novamente?

Philippe Coutinho marca a qualquer momento: Odds* 7.40 na Superbet.

As odds acima indicam que, se você apostar R$ 10 que Coutinho fará ao menos um gol no jogo e seu palpite se concretizar, o retorno será de R$ 74.

Em 24 de janeiro de 2010, ainda uma jovem promessa, Coutinho brilhou com a camisa do Vasco no Nilton Santos, em duelo válido pela Taça Guanabara.

Naquele dia, o Vasco foi até o Estádio Nilton Santos para enfrentar o Botafogo, em jogo válido pela terceira rodada da Taça Guanabara.

A partida começou com um show de Dodô para o Vasco. O ex-jogador do Botafogo marcou três gols ainda na primeira etapa da partida.

No início do segundo tempo, Léo Gago ampliou o placar para o Cruzmaltino.

Foi então que Coutinho, usando a camisa 30, resolveu aparecer. Aos 14 minutos, o meia recebeu passe na entrada da área, limpou o marcador e tirou de Jefferson com um toque sutil.

Já no fim do jogo, o “Príncipe da Colina” iniciou a jogada na intermediária, tabelou com os companheiros e chutou com força para encerrar o placar em 6 x 0. Foram os primeiros gols de Coutinho no profissional.

Odds Superbet para o vencedor da partida

Últimos cinco jogos entre Botafogo x Vasco

Copa do Brasil 2025 – Vasco 1 x 1 Botafogo (27/8 – São Januário)

Quem será o campeão da Copa do Brasil?

Campeão Brasileiro e da Libertadores em 2024, o Botafogo está em busca do primeiro título de Copa do Brasil na história do clube.

Em 1999, o Glorioso bateu na trave ao ser derrotado pelo Juventude na decisão.

Já o Vasco tenta o bi da competição. O título do Cruzmaltino veio em 2011, quando a equipe comandada por Ricardo Gomes venceu o Coritiba na grande final.

Onde assistir Botafogo x Vasco

A partida entre Botafogo e Vasco, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil, terá transmissão da TV Globo (TV aberta), do Sportv (TV fechada), do Amazon Prime Video (streaming) e do Premiere (pay-per-view).

*Odds estão sujeitas a alterações. Última atualização em 11/09/2025 às 10h15.