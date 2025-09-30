30/09/2025
Boulos confirma Jamyr Rosas como candidato do PSOL ao governo do Acre; saiba mais

Jamyr Rosas, administrador e dirigente nacional do PSOL, também coordena iniciativas sociais como o MTST e a Cozinha Solidária

O deputado federal Guilherme Boulos (SP), eleito com mais de 1 milhão de votos e um dos principais líderes do PSOL, confirmou nesta terça-feira (30), por meio de vídeo, que Jamyr Rosas será o candidato do partido ao governo do Acre nas eleições de 2026.

Boulos confirma Jamyr Rosas como candidato do PSOL ao governo do Acre/Foto: Reprodução

Jamyr Rosas, administrador e dirigente nacional do PSOL, também coordena iniciativas sociais como o MTST e a Cozinha Solidária. No vídeo, Boulos destacou a trajetória de luta do dirigente: “Povo de luta do Acre! Jamyr é guerreiro de luta, de cozinha solidária, de luta por moradia. Vai ser ano que vem o nosso candidato a governador do Acre”.

O candidato acreano reafirmou ainda a aliança do PSOL com a Rede Sustentabilidade, que terá o professor Inácio Moreira como postulante ao Senado. A confirmação marca o início da preparação do partido para o pleito estadual, reforçando a presença de nomes ligados a movimentos sociais e à militância política no Acre.

Veja o vídeo:

