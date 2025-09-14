Brasil bate a China de virada na estreia do Mundial de Vôlei masculino

O Brasil estreou com vitória no Mundial de Vôlei masculino. Neste domingo (14/9), a Seleção bateu a China, de virada, por 3 sets 1 (parciais de 19/25, 25/23, 25/22 e 25/21), pela 1ª rodada do torneio em Manila, capital das Filipinas.

Após perder o primeiro set, o Brasil se recuperou bem e conseguiu virar o jogo contra a China. Apesar disso, os adversários fizeram jogo duro e a Seleção precisou suar frio para garantir o triunfo na estreia.

O jogo

O Brasil começou bem o 1° set, mas teve erros cruciais, que custaram pontos e a vitória no primeiro momento do jogo. Os chineses levaram a vanatgem, com um ataque muito forte, e fecharam com parcial de 25 a 19.

Já no segundo set e Seleção Brasileira se recuperou e saiu em vantagem no placar desde o início. Com poucos erros, os brasileiros deixaram a China empatar poucas vezes e fecharam o set em 25 a 23.

No terceiro set, o Brasil teve mais tranquilidade e segurança para construir a vitória. A China chegou a encostar na pontuação, mas Bernardinho voltou com Lucarelli para o jogo e o ponteiro fez a diferença. A Seleção fechou o set com parcial de 25 a 22.

Na reta final do jogo, o Brasil voltou a ter dificuldades com os ataques da China. A equipe de Bernardinho sofreu, mas conseguiu segurar a vantagem para fechar o set em 25 a 21 e sacramentar a vitória.

Na próxima rodada o Brasil enfrenta a Tchéquia. O duelo acontece nesta segunda-feira (15/9), às 23h (de Brasília).