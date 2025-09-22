Brasil disputa 11 finais no 2º dia de Mundial Paralímpico de Natação

Escrito por Metrópoles
Após seis medalhas conquistadas ainda nos dois primeiros dias do Mundial Paralímpico de Natação, o Brasil tem chance de subir mais 11 vezes ao pódio. Nesta segunda-feira (22/9), os atletas entram nas águas para disputar finais em 11 categorias diferentes. Entre os favoritos estão Samuel Oliveira, que conquistou o melhor tempo nas classificatórias dos 50m costas na classe S5, e o pentacampeão olímpico, Gabriel Araújo.

Gabriel Bandeira está na final dos 100m costas masculino S14

Ouro em Paris-2024, Gabrielzinho vai à mais uma final

Samuel Oliveira teve o melhor tempo dos 50m costas da classe S5

Gabrielzinho disputa a final dos 150m medley SM3, categoria acima da que costuma competir, mas que conseguiu um bom desempenho na fase eliminatória. O Brasil também une forças para o revezamento 4x50m livre misto 20 pontos, com Lídia Cruz, Tiago Oliveira, Mayara Petzold e Samuel Oliveira.

Nos 100m livres S4 feminino e nos 100m costas masculino S14 as chances de Ouro são ainda maiores, pois os brasileiros estão em dupla. Patrícia Pereira e Lídia Cruz, que teve a 2ª melhor marca na primeira etapa, abrem o dia, às 6h35 (de Brasília). Duas horas depois, Arthur Xavier e Gabriel Bandeira brigam pelo pódio.

Os irmãos Thomaz e Douglas Matera também disputam o Mundial em Singapura, nos 100m borboleta S11 e S12, respectivamente. Talisson Glock representa o Brasil nos 100m livres S6, Lucilene Souza nos 100m borboleta S12 e Guilherme Batista nos 100m peito SB13.

