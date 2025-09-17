Brasil é o quarto país que mais mata ativistas ambientais

O Brasil foi em 2024 o quarto país mais mortal do mundo para os defensores do meio ambiente, afirmou um relatório da organização não governamental Global Witness publicado nesta quarta-feira (17/9).

Com 12 mortes registradas somente no ano passado, o país fica atrás apenas da Colômbia que soma 48; da Guatemala, com 20; e do México, com 18.

“Metade dos mortos [no Brasil] no ano passado eram pequenos agricultores. Quatro indígenas foram assassinados, assim como um ativista negro”, aponta o documento.

Leia também

Embora a cifra seja inferior a de 2023 (25 mortes), o documento ressalta que 2024 registrou mais ameaças de morte, tentativas de intimidação ou de homicídio.

Citando dados da organização brasileira Comissão Pastoral da Terra, o relatório cita 481 tentativas de assassinato – 44% contra indígenas e mais de 27% contra comunidades quilombolas.

Fenômeno acentuado na América Latina

No mundo, pelo menos 142 ativistas ambientais foram assassinados em 2024, com outros quatro ainda desaparecidos, afirma a Global Witness. O fenômeno se mostra particularmente acentuado na América Latina, onde foram registrados 82% dos casos.

“Em média, cerca de três pessoas foram mortas ou desapareceram por semana ao longo de 2024”, aponta o relatório.

“Isso eleva o número total para 2.253 desde que começamos a reportar os ataques em 2012. Essa estatística alarmante ilustra a natureza persistente da violência contra ativistas”. No Brasil, pelo menos 413 defensores da terra e do ambiente foram assassinados ou desapareceram desde o início dos registros.

A maioria das vítimas eram indígenas ou agricultores, bem como ativistas contra mineração, exploração madeireira, agricultura, caça ilegal e projetos de energia. Os autores dos ataques eram, em sua maioria, grupos criminosos, embora incidentes envolvendo forças de segurança estatais também tenham sido registrados.

A maioria dos assassinatos permanece sem solução.

“Números provavelmente subestimados”

Embora o número de ativistas ambientais mortos ou desaparecidos tenha diminuído 28% em comparação com 2023(196 casos), isso não significa que a situação tenha melhorado, destaca a ONG.

“Sabemos que muitos ataques não são denunciados, portanto, é provável que esse número esteja subestimado”.

A organização também chama a atenção para o papel vital que os defensores do meio ambiente representam na proteção dos ecossistemas. “Deixar de protegê-los não só coloca vidas em risco, como também prejudica as ambições globais de enfrentar a crise climática.”

Leia mais matérias como esta em DW, parceiro do Metrópoles.