Brasil Esporte: revista eletrônica da TV Brasil estreia no domingo







A TV Brasil lança sua nova revista eletrônica esportiva com exibição semanal a partir deste domingo (7), ao vivo, às 20h30. Com formato dinâmico e uma hora de duração, o programa Brasil Esporte combina debates e notícias com foco na busca por um estilo de vida saudável.

Apresentado por Maurício Costa e Marília Arrigoni, que se revezam no comando de cada edição, o dominical inclui quadros temáticos, resenhas e reportagens. A atração também tem um olhar diferenciado para a atividade física ao valorizar temas sobre saúde e bem-estar.

Ao mesclar análise, informação e opinião, o Brasil Esporte busca oferecer conteúdo de qualidade que inspire e motive o público a se engajar em práticas esportivas no cotidiano, além de informar e entreter com pautas relevantes. A ideia é mesclar o esporte de alto rendimento com a cultura do exercício físico.

“O novo programa vai além das competições e resultados e terá uma abordagem muito maior. Sempre girando em torno do esporte, vamos falar de saúde, estimulo à atividade física, lançamentos de filmes e livros. O mundo esportivo é gigante e é função da comunicação pública expandir esse conhecimento”, afirma André Basbaum, presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que faz a gestão da TV Brasil.

A obesidade infantil tem destaque na edição de estreia, que reflete sobre o excesso de peso entre crianças e adolescentes. Para abordar o aumento dos índices crescentes de sobrepeso no país, o Brasil Esporte reúne a médica endocrinologista Ana Carolina Nader e o mestre em artes marciais Felipe Tropeço.

Identidade visual do Stadium

Outra novidade da TV Brasil é a renovação da identidade visual do tradicional programa Stadium. A proposta implementada na telinha desde o dia 1º de setembro, mês de aniversário da produção, que em 2026 completa 50 anos, é dialogar com a linguagem mais leve, jovem e dinâmica do esportivo. A mudança reforça a evolução do programa e seu compromisso contínuo com o esporte.

O noticiário entra no ar em duas edições diárias, de segunda a sexta. Mais cedo, às 12h30, o Stadium 1º Tempo é apresentado por Maurício Costa. A atração dura 15 minutos e antecede o Repórter Brasil Tarde. Já no final do dia, às 18h30, Marília Arrigoni comanda o programa de 30 minutos logo antes do telejornal Repórter Brasil.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.

