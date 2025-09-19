Brasil inaugura a maior biofábrica do mundo de mosquitos contra dengue

O Instituto de Biologia Molecular do Paraná (IBMP) e o World Mosquito Program (WMP) inauguraram, em Curitiba (PR), a Wolbito do Brasil — a maior biofábrica do mundo dedicada ao Aedes aegypti com a bactéria Wolbachia, técnica que reduz a transmissão de dengue, zika e chikungunya. Com 3,5 mil m² e alta automação, a planta tem capacidade para produzir 100 milhões de ovos por semana e atender projetos em todo o país.

“Nosso objetivo é reduzir significativamente os números de casos de arboviroses no país. Em dez anos teremos beneficiado mais da metade da população brasileira”, afirmou Luciano Moreira, CEO da Wolbito do Brasil.

Como funciona o método Wolbachia

A Wolbachia é uma bactéria naturalmente presente em ~50–60% dos insetos.

Pesquisadores transferem a bactéria para o Aedes aegypti (que não a tem naturalmente).

Com Wolbachia, o mosquito carrega menos vírus de dengue, zika e chikungunya — e transmite menos ao picar.

Os mosquitos com Wolbachia são soltos para se reproduzir com a população local, espalhando a característica ao longo do tempo.

A bactéria não é transmitida a humanos nem a outros mamíferos.

Resultados no Brasil

Projeto iniciado em 2012; primeira liberação em Niterói (RJ) em 2014.

Em Niterói, o Ministério da Saúde reportou reduções de 69,4% (dengue), 56,3% (chikungunya) e 37% (zika).

Onde já está e para onde vai

Locais com uso do método: Niterói (RJ), Rio de Janeiro (RJ), Campo Grande (MS), Petrolina (PE), Joinville (SC), Foz do Iguaçu (PR) e Londrina (PR).

Primeiras cidades a receber ovos da nova biofábrica: Brasília (DF), Valparaíso de Goiás (GO), Luziânia (GO), Joinville (SC), Balneário Camboriú (SC) e Blumenau (SC) — seguindo critérios do Ministério da Saúde.

Fonte: Ministério da Saúde; World Mosquito Program; IBMP/Wolbito do Brasil e Metrópoles

Redigido por ContilNet