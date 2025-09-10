Brasil perde para a Itália no tie-break e disputará o bronze

O Brasil está fora da final do Campeonato Mundial de Vôlei Feminino. Em uma semifinal eletrizante em Bangkok, na Tailândia, a seleção de José Roberto Guimarães foi superada pela Itália por 3 sets a 2 — parciais de 25/22, 22/25, 30/28, 22/25 e 13/15 — e agora joga pelo bronze contra o Japão neste domingo (7), às 5h30 (horário de Brasília). A decisão do título será entre Itália e Turquia, às 9h30.

A partida foi intensa do início ao fim. Gabi comandou o ataque brasileiro e terminou como maior pontuadora do jogo, com 29 pontos. Do lado italiano, Antropova anotou 28 e foi decisiva nos momentos finais. Invicta há 35 jogos, a Itália mostrou a força do seu elenco e confirmou o status de melhor equipe do mundo na reta decisiva.

“Não é fácil sair de uma partida como essa na qual tivemos muitas oportunidades. A Itália mostrou porque é o melhor time do mundo e soube jogar nos momentos de pressão. Estou muito orgulhosa da nossa equipe, da atitude e da maneira que nos comunicamos em quadra”, disse Gabi após o jogo. Nas redes sociais, o perfil da seleção reforçou o foco: “Vamos pelo bronze 🥉 Juntos até o final!”.

Mesmo com duas medalhas olímpicas no currículo, o título mundial segue como objetivo inédito para o Brasil, que já soma quatro vice-campeonatos no torneio.

Fonte: TNH1

Redigido por: Contilnet