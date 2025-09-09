Brasil se despede das Eliminatórias em jogo contra a Bolívia; siga

Despedida brasileira. Nesta terça-feira (9/9), a Seleção Brasileira faz seu último compromisso pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil joga contra a Bolívia, no estádio Municipal de El Alto.

As duas equipes estão empatando em 0 x 0.

Classificado para a Copa do Mundo, o Brasil agora faz testes antes de encerrar a preparação oficial para a Copa do Mundo de 2026. O treinador Carlo Ancelotti fez nove mudanças na equipe titular, em relação a equipe que derrotou o Chile, na última quinta-feira (4/9), por 3 x 0 no Maracanã.

Os bolivianos, por outro lado, entram em campo brigando por uma vaga na repescagem. A equipe atualmente ocupa a 8ª posição com 17 pontos, um a menos que seleção da Venezuela, 7ª na tabela.

 

