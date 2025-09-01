Brasil vai facilitar emissão de visto para participantes da COP30

O governo brasileiro vai emitir vistos eletrônicos para representantes de países que vão participar da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (COP30). A medida visa agilizar o processo de entrada no país.

Até a última sexta-feira (29/8), 61 nações haviam confirmado presença no evento, com a reserva da hospedagem garantida. A COP30 será realizada em Belém, capital do Pará, entre os dias 10 e 21 de novembro.

A emissão do visto eletrônico, o chamado e-Visto, é gratuita e dispensa a necessidade de comparecer ao consulado brasileiro em países em que o documento é exigido para entrada no Brasil. Antes, esse tipo de solicitação era permitido apenas a cidadãos dos Estados Unidos, Canadá e Austrália.

“O sistema de vistos eletrônicos para a COP30 reforça o compromisso do governo brasileiro em assegurar que todos os representantes credenciados tenham condições efetivas de participação e possam receber, sem custos e com agilidade, a documentação necessária para sua viagem a Belém”, disse o secretário extraordinário para a COP30, Valter Correia.

A expectativa da organização é que cerca de 50 mil pessoas participem da conferência em Belém. A cidade, no entanto, enfrenta uma crise com os altos preços das acomodações. O governo anunciou uma força-tarefa para ajudar nações com menos recursos a encontrarem hospedagem.

Para solicitar o e-Visto, é necessário estar credenciado no evento por meio da plataforma da UNFCCC. Veja aqui o passo a passo.