Brasil vence Argentina e conquista a Copa América de Basquete pela 5ª vez

O Brasil é novamente campeão continental no basquete. Na noite deste domingo (31/8), a Seleção Brasileira derrotou a Argentina por 55 x 47, na Nicarágua, e conquistou o título da Copa América de Basquete pela quinta vez em sua história.
O jogo
-
O Brasil foi superior em todos os quartos da partida.
-
O armador Yago brilhou como cestinha brasileiro, com 14 pontos, 2 rebotes e 5 assistências.
-
Bruno Caboclo e Gui Deodato também tiveram papel importante na vitória.
Rivalidade renovada
O duelo reedita a final de 2022, em João Pessoa (PB), quando a Argentina venceu o Brasil por 75 a 73. Desta vez, os brasileiros deram o troco e voltaram ao topo da competição.
Fim do jejum
O último título da Copa América havia sido conquistado em 2009, em San Juan, Porto Rico, quando o Brasil venceu os donos da casa por 61 a 60. Desde então, a Seleção não levantava o troféu.
A AMÉRICA É 𝑩𝑹𝑨𝑺𝑰𝑳𝑬𝑰𝑹𝑨! BRASIL É CAMPEÃO DA AMERICUP PELA QUINTA VEZ! 🇧🇷🏆
1984 🏆
1988 🏆
2005 🏆
2009 🏆
𝟐𝟎𝟐𝟓 🏆
Somos pentacampeões da AmeriCup! O basquete brasileiro está de volta ao topo do continente! 🌎 pic.twitter.com/r9LDHSNG2n
— Basquete Brasil – CBB (@basquetebrasil) September 1, 2025
📍 Fonte: ContilNet / g1 Esportes
✍️ Redigido por ContilNet