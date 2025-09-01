Brasil vence Argentina e conquista a Copa América de Basquete pela 5ª vez

Seleção Brasileira quebra jejum de 15 anos sem título e derrota rivais por 55 x 47 na final

O Brasil é novamente campeão continental no basquete. Na noite deste domingo (31/8), a Seleção Brasileira derrotou a Argentina por 55 x 47, na Nicarágua, e conquistou o título da Copa América de Basquete pela quinta vez em sua história.

Reprodução/ Fiba

O jogo

  • O Brasil foi superior em todos os quartos da partida.

  • O armador Yago brilhou como cestinha brasileiro, com 14 pontos, 2 rebotes e 5 assistências.

  • Bruno Caboclo e Gui Deodato também tiveram papel importante na vitória.

Rivalidade renovada

O duelo reedita a final de 2022, em João Pessoa (PB), quando a Argentina venceu o Brasil por 75 a 73. Desta vez, os brasileiros deram o troco e voltaram ao topo da competição.

Fim do jejum

O último título da Copa América havia sido conquistado em 2009, em San Juan, Porto Rico, quando o Brasil venceu os donos da casa por 61 a 60. Desde então, a Seleção não levantava o troféu.

Fonte: ContilNet / g1 Esportes
✍️ Redigido por ContilNet

ContilNet Notícias

