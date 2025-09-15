Brasil vence Tchéquia e vai às oitavas do Mundial de Vôlei Masculino

Em seu segundo jogo no Mundial de Vôlei Masculino, o Brasil venceu a Tchéquia por 3 sets a 0, com parciais de 25 x 11, 25 x 22 e 25 x 18, e se isolou como líder do Grupo H na noite desta segunda-feira (15/9). O destaque da vitória brasileira foi o oposto Alan com 12 pontos marcados .

Com o resultado, a Seleção Brasileira conseguiu a classificação para as oitavas de final da competição. O seu adversário na próxima fase virá do Grupo A, que é formado por Tunísia, Egito, Irã e os donos da casa, Filipinas. Vale ressaltar que o Brasil ainda não se garantiu como o primeiro colocado.

O jogo

No primeiro set da partida, um domínio da Seleção Brasileira. Com pontuação bem distribuída, o Brasil aumentava a sua vantagem na liderança a cada ataque. No ponto final, a equipe comandada por Bernardinho teve a sua maior diferença no período ao encerrar com a parcial de 25 x 11.

Com o resultado dominante, a expectativa era de um simples vitória brasileira, mas não foi isso que aconteceu. A Tchéquia voltou para o segundo set melhor e a pontuação entre as equipes não se distanciava. Em jogo ponto a ponto, quem se deu melhor no final foi o Brasil com a parcial de 25 x 22.

O início do terceiro set foi marcado novamente por uma pontuação equilibrada, porém o roteiro mudou. Com boas atuações de Alan e Arthur, o Brasil abriu vantagem e não foi mais alcançado pela Tchéquia que já estava frustrada com o resultado. Com isso, a Seleção Brasileira fez 25 x 18 e venceu a partida.

Próxima partida

A próxima partida do Brasil acontecerá na quarta-feira (17/9), às 23h (horário de Brasília), contra a Sérvia em encerramento da fase de grupos do Mundial de Vôlei Masculino.