Brasil x Chile jogam no Maracanã pelas Eliminatórias; acompanhe

Chegou a hora. Nesta quinta-feira (4/9), Brasil e Chile medem forças no Maracanã pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Este é o último compromisso da Seleção Brasileira em território nacional na competição. A partida é uma realização Metrópoles Sports.

A partida está empatada em 0 x 0.

O Brasil chega para o duelo com a vaga na Copa do Mundo de 2026 garantida. A equipe confirmou a classificação quando bateu o Paraguai por 1 x 0, na Neo Química Arena, em São Paulo. Diante disso, Carlo Ancelotti aproveitou esta convocação para trazer uma série de novidades para a equipe.

Do outro lado, o Chile chega em um cenário amargo: estão na lanterna da competição, sem chance de se classificar para a Copa do ano que vem.

Antes da bola rolar, as duas seleções confirmaram suas respectivas escalações. Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CBF • Seleção Brasileira de Futebol (@brasil)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @laroja

