Brasil x Chile: veja como apostar na estreia de Ancelotti no Maracanã

O Brasil se prepara para encerrar a participação em casa nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Nesta quinta-feira (4/9), às 21h30 (horário de Brasília), a seleção comandada por Carlo Ancelotti enfrenta o Chile, pela 17ª rodada da competição, no Maracanã.
Contratado em maio deste ano para substituir Dorival Jr., Carlo Ancelotti fará o primeiro jogo dentro do Maracanã.
Atuar no principal estádio brasileiro foi um pedido do comandante italiano. Será que o “Templo do Futebol” dará sorte ao treinador? Confira números e também as odds para apostar no confronto.
Quem vencerá a partida?
- Brasil: Odds* 1.22 na bet365
- Empate: Odds* 6.00 na bet365
- Chile: Odds* 13.00 na bet365
Brasil e Maracanã: uma relação de glórias e decepções
Construído para a Copa do Mundo de 1950, o Maracanã marcou a história da Seleção Brasileira de forma dolorosa já na primeira grande lembrança.
Na decisão daquele Mundial, o Brasil acabou derrotado pelo Uruguai por 2 x 1 e ficou com o vice-campeonato.
Mas, a relação entre Brasil e Maracanã não se resume a momentos negativos. Foi no estádio que a seleção conquistou títulos importantes nos últimos anos.
Em 2013, a Amarelinha venceu a Espanha e levantou a taça da Copa das Confederações.
Três anos depois, conquistou o inédito ouro olímpico no futebol, superando a Alemanha nos pênaltis. Já em 2019, foi a vez de a torcida comemorar a conquista da Copa América contra o Peru.
Apesar dessa relação intensa, a seleção não atua no Maracanã há quase dois anos. A última partida foi em novembro de 2023, quando a equipe, então comandada por Fernando Diniz, perdeu para a Argentina por 1 x 0, em jogo válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.
As duas equipes marcarão?
- Ambos marcam: Odds* 2.50 na bet365
- Ambos não marcam: Odds* 1.50 na bet365
No último confronto entre as duas seleções, no dia 10 de outubro de 2024, pela nona rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo, a partida terminou em 2 x 1 para o Brasil.
A Seleção Brasileira venceu de virada, com gols de Igor Jesus e Luiz Henrique. Eduardo Vargas descontou para o Chile.
Apesar dos dois times terem marcado no último confronto, isso não é algo que acontece com frequência.
Nos cinco jogos mais recentes, contando o das Eliminatórias, em quatro deles apenas o Brasil balançou as redes.
Ou seja, uma boa alternativa é explorar o mercado de ambos não marcam.
Como chegam as equipes
Carlo Ancelotti fará a terceira partida no comando da Seleção Brasileira. Na primeira, pela 15ª rodada das Eliminatórias, o Brasil ficou no empate em 0 x 0 com o Equador, fora de casa.
Na sequência, o adversário foi o Paraguai, dentro da Neo Química Arena. Com gol de Vinícius Jr., a Amarelinha venceu por 1 x 0 e garantiu a vaga na próxima Copa do Mundo.
Do outro lado do duelo, o Chile vive um momento muito diferente dos últimos anos. La Roja está na lanterna das Eliminatórias da Copa do Mundo com apenas dez pontos e não tem mais chances de classificação.
Na última rodada, foi derrotada pela Bolívia, fora de casa, por 2 x 0.
Onde assistir Brasil x Chile
A partida entre Brasil e Chile, pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo, terá transmissão da TV Globo (TV aberta), do Sportv (TV fechada) e da GE TV (YouTube).
*Odds estão sujeitas a alterações. Última atualização em 03/09/2025.