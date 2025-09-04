Brasil x Chile: veja como apostar na estreia de Ancelotti no Maracanã

O Brasil se prepara para encerrar a participação em casa nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Nesta quinta-feira (4/9), às 21h30 (horário de Brasília), a seleção comandada por Carlo Ancelotti enfrenta o Chile, pela 17ª rodada da competição, no Maracanã.

Contratado em maio deste ano para substituir Dorival Jr., Carlo Ancelotti fará o primeiro jogo dentro do Maracanã.

Atuar no principal estádio brasileiro foi um pedido do comandante italiano. Será que o “Templo do Futebol” dará sorte ao treinador? Confira números e também as odds para apostar no confronto.

Quem vencerá a partida?

Se curte o universo das bets, então confira quais são os melhores apps de apostas da atualidade para apostar pelo seu celular.

Brasil e Maracanã: uma relação de glórias e decepções

Construído para a Copa do Mundo de 1950, o Maracanã marcou a história da Seleção Brasileira de forma dolorosa já na primeira grande lembrança.

Na decisão daquele Mundial, o Brasil acabou derrotado pelo Uruguai por 2 x 1 e ficou com o vice-campeonato.

Mas, a relação entre Brasil e Maracanã não se resume a momentos negativos. Foi no estádio que a seleção conquistou títulos importantes nos últimos anos.

Em 2013, a Amarelinha venceu a Espanha e levantou a taça da Copa das Confederações.

Três anos depois, conquistou o inédito ouro olímpico no futebol, superando a Alemanha nos pênaltis. Já em 2019, foi a vez de a torcida comemorar a conquista da Copa América contra o Peru.

Apesar dessa relação intensa, a seleção não atua no Maracanã há quase dois anos. A última partida foi em novembro de 2023, quando a equipe, então comandada por Fernando Diniz, perdeu para a Argentina por 1 x 0, em jogo válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

As duas equipes marcarão?

No último confronto entre as duas seleções, no dia 10 de outubro de 2024, pela nona rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo, a partida terminou em 2 x 1 para o Brasil.

A Seleção Brasileira venceu de virada, com gols de Igor Jesus e Luiz Henrique. Eduardo Vargas descontou para o Chile.

Apesar dos dois times terem marcado no último confronto, isso não é algo que acontece com frequência.

Nos cinco jogos mais recentes, contando o das Eliminatórias, em quatro deles apenas o Brasil balançou as redes.

Ou seja, uma boa alternativa é explorar o mercado de ambos não marcam.

Como chegam as equipes

Carlo Ancelotti fará a terceira partida no comando da Seleção Brasileira. Na primeira, pela 15ª rodada das Eliminatórias, o Brasil ficou no empate em 0 x 0 com o Equador, fora de casa.

Na sequência, o adversário foi o Paraguai, dentro da Neo Química Arena. Com gol de Vinícius Jr., a Amarelinha venceu por 1 x 0 e garantiu a vaga na próxima Copa do Mundo.

Do outro lado do duelo, o Chile vive um momento muito diferente dos últimos anos. La Roja está na lanterna das Eliminatórias da Copa do Mundo com apenas dez pontos e não tem mais chances de classificação.

Na última rodada, foi derrotada pela Bolívia, fora de casa, por 2 x 0.

Onde assistir Brasil x Chile

A partida entre Brasil e Chile, pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo, terá transmissão da TV Globo (TV aberta), do Sportv (TV fechada) e da GE TV (YouTube).

*Odds estão sujeitas a alterações. Última atualização em 03/09/2025.