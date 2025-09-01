Brasil x França no Mundial de Vôlei já tem data e horário definidos

A Federação Internacional de Vôlei (Fivb) confirmou nesta segunda-feira (1º/9) o horário do aguardado duelo entre Brasil e França pelas quartas de final do Mundial Feminino de Vôlei. A partida acontece na quinta-feira (4/9), às 7h (horário de Brasília), em Bangkok, na Tailândia.
O confronto vale vaga na semifinal da competição e coloca frente a frente uma seleção favorita e uma estreante nessa fase. A França, que superou a China por 3 sets a 1, garantiu classificação inédita entre as oito melhores do torneio. Já o Brasil assegurou presença após vitória consistente sobre a República Dominicana, também por 3 a 1.
As equipes já se encontraram na primeira fase, em Chiang Mai, quando a Seleção Brasileira venceu de virada por 3 sets a 2 em um duelo equilibrado. Quem avançar desta vez terá pela frente Itália ou Polônia, que se enfrentam um dia antes.
Quartas de final do Mundial de Vôlei
📅 Quarta-feira (3/9)
-
Holanda x Japão – 7h
-
Itália x Polônia – 10h30
📅 Quinta-feira (4/9)
-
Brasil x França – 7h
-
Estados Unidos x Turquia – 10h30
📌 Fonte: Fivb, Metrópoles
✍️ Redigido por ContilNet