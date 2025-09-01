Brasil x França no Mundial de Vôlei já tem data e horário definidos

Seleção disputa quartas de final nesta quinta (4/9), às 7h, em Bangkok; jogo vale vaga na semifinal

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A Federação Internacional de Vôlei (Fivb) confirmou nesta segunda-feira (1º/9) o horário do aguardado duelo entre Brasil e França pelas quartas de final do Mundial Feminino de Vôlei. A partida acontece na quinta-feira (4/9), às 7h (horário de Brasília), em Bangkok, na Tailândia.

Divulgação / FIVB

O confronto vale vaga na semifinal da competição e coloca frente a frente uma seleção favorita e uma estreante nessa fase. A França, que superou a China por 3 sets a 1, garantiu classificação inédita entre as oito melhores do torneio. Já o Brasil assegurou presença após vitória consistente sobre a República Dominicana, também por 3 a 1.

As equipes já se encontraram na primeira fase, em Chiang Mai, quando a Seleção Brasileira venceu de virada por 3 sets a 2 em um duelo equilibrado. Quem avançar desta vez terá pela frente Itália ou Polônia, que se enfrentam um dia antes.

Quartas de final do Mundial de Vôlei

📅 Quarta-feira (3/9)

  • Holanda x Japão – 7h

  • Itália x Polônia – 10h30

📅 Quinta-feira (4/9)

  • Brasil x França – 7h

  • Estados Unidos x Turquia – 10h30

📌 Fonte: Fivb, Metrópoles
✍️ Redigido por ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após evento no Republicanos, Alan diz que ainda não há nada fechado sobre filiação

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.