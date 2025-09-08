08/09/2025
Universo POP
Morre Angela Ro Ro, ícone da MPB, aos 75 anos
“Alta em breve”: filho de Raul Gil atualiza estado do pai e mostra sua voz em vídeo
Jennifer Aniston assume namoro com coach e encerra boatos sobre Obama
“Nem lembro que fui casada”: ex-esposa de Daniel Alves desabafa e critica relação do jogador com os filhos
“Invocação do Mal 4” tem estreia assombrosa e já é a 2ª maior abertura de terror da história
Horóscopo desta segunda-feira: lua cheia em Peixes começa a minguar em Áries
Pabllo Vittar pula no público, não é se gurada e cai durante apresentação
João Silva dá detalhes sobre saúde de Faustão: “Prognóstico de recuperação”
Priscilla Presley é acusada por ex-sócios de influenciar morte de Elvis; ela rebate
Ana Castela fica sem palavras em entrevista ao ser questionada sobre romance com Zé Felipe: ‘Corta’

Brasiléia amplia Saúde em Ação e leva serviços às comunidades rurais do município

Iniciativa busca aproximar os serviços das famílias que vivem em áreas de difícil acesso

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A Prefeitura de Brasiléia, através da Secretaria Municipal de Saúde e com apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou neste sábado (06), a 3ª edição do programa Saúde em Ação na Comunidade, levando serviços de saúde e atendimentos sociais à comunidade São Francisco do Figueiredo, conhecida como Cantina, localizada no km 52 + 25 de ramal na Reserva Extrativista Chico Mendes, zona rural do município.

Brasiléia amplia Saúde em Ação e leva serviços às comunidades rurais. Foto: Rennan Pimentel e Matheus Gomes-Secom

A iniciativa, que busca aproximar os serviços das famílias que vivem em áreas de difícil acesso, registrou 1.426 procedimentos na área da saúde, além de dezenas de atendimentos sociais, como orientações e atualização de cadastros do Bolsa Família.

Os dados consolidados foram divulgados nesta segunda-feira (08), pela Secretaria Municipal de Saúde.

O secretário municipal de Saúde, Francélio Barbosa, destacou que a ação faz parte do compromisso assumido pela gestão do prefeito Carlinhos do Pelado em ampliar os serviços nas comunidades e levar atendimento para as pessoas que mais precisam.“Estamos conseguindo levar saúde de qualidade para comunidades que ficam longe da cidade muitas vezes de difícil acesso como na Reserva Extrativista Chico Mendes. É determinação do prefeito que esses atendimentos cheguem cada vez mais perto das pessoas seja nas comunidades rurais ou na Resex Chico Mendes, garantindo assim dignidade e acesso a saúde para todos”, afirmou.

Iniciativa busca aproximar os serviços das famílias que vivem em áreas de difícil acesso. Foto: ennan Pimentel e Matheus Gomes-Secom

O presidente da Associação de Moradores da Comunidade São Francisco do Figueiredo (Cantina), Flávio Oliveira, comemorou a chegada do programa e contou que, pela primeira vez, ele e sua família tiveram acesso a serviços especializados sem precisar se deslocar até a cidade. “É motivo de alegria receber o Saúde em Ação completo aqui, com ultrassonografia e pediatria. Eu mesmo realizei meus exames e meu filho também foi atendido. É a primeira vez que temos esse tipo de atendimento na nossa localidade”, relatou.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Marquinhos Tibúrcio, esteve presente ao lado dos vereadores Djhailson e Careca Gadelha e reforçou o apoio do Legislativo ao fortalecimento das políticas de saúde na zona rural também. “A Câmara tem aprovado e vai continuar aprovando projetos que facilitem o acesso da população rural aos serviços de saúde, assim como a melhorias em ramais, educação e outros benefícios importantes”, disse.

Moradora da comunidade, Jamily Alves, agradeceu pela realização da ação e lembrou a dificuldade de transporte enfrentada pelos moradores. “Fui uma das pessoas que pediu a vinda do Itinerante ao prefeito Carlinhos e o Secretário de Saúde Francélio, porque além de mim muitos aqui não têm muita condições de se deslocar até o posto de saúde mais próximo, que fica a mais de 40 km de casa. Hoje, ver esse atendimento aqui é uma grande conquista, muito obrigada ”, afirmou.

Com apoio 30 servidores da saúde e da assistência social, a edição contou com consultas clínicas, pediatria, odontologia, nutrição, bioimpedância, exames laboratoriais, aferições, ultrassonografia, vacinação e serviços sociais.

Ação também atende a Reserva Extrativista Chico Mendes, zona rural do município. Foto: ennan Pimentel e Matheus Gomes-Secom

Foram realizadas , 75 consultas clínicas,114 ultrassonografias, 38 consultas pediátricas,34 consultas em nutrição,34 bioimpedâncias, 75 aferições de pressão arterial, 113 medições de altura/peso, 75 aferições de temperatura, 58 procedimentos odontológicos, 11 eletrocardiogramas, 680 dispensações de medicamentos , 103 doses de vacina, 7 PCCU, 6 aplicações de injetável e 3 atendimentos de enfermagem.

A prefeitura anunciou que novas comunidades rurais serão contempladas pelo programa Saúde em Ação na Comunidade.

Veja os registros:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Casos de covid-19 crescem 90% em Rio Branco em uma semana e prefeitura emite alerta

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.