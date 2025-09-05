Brasileia sedia Copa BOLPEBRA em comemoração à Independência do Brasil

Como parte das celebrações pelos 203 anos da Independência do Brasil, Brasileia foi palco, na noite desta quinta-feira, 4, da abertura da terceira e última fase da Copa BOLPEBRA, no Estádio José Guiomard dos Santos. O evento marcou o resgate de uma competição internacional que há mais de 40 anos, desde 1980, reúne seleções de futebol da Bolívia, Peru e Brasil.

A cerimônia de abertura contou com a presença do prefeito Carlinhos do Pelado, que destacou a importância histórica e cultural do torneio para a integração entre os três países. E a relevância de trazer de volta a competição: “É uma grande satisfação resgatar este campeonato internacional que marcou gerações. A Copa BOLPEBRA une povos, valoriza o esporte e mostra que o futebol pode ser ponte de integração cultural e social entre nossos países”, afirmou.

O evento contou também com a Secretária Municipal de Cultura Arlete Amaral e os representantes dos governos municipais e estaduais do Peru e da Bolívia, além de delegações de atletas e torcedores que vieram apoiar suas seleções.

A competição é realizada em três fases, sempre em datas festivas de cada país. A primeira aconteceu em julho, em Puerto Maldonado (Peru), durante as comemorações do aniversário da cidade. A segunda etapa foi em agosto, na Bolívia, integrando as celebrações nacionais. E, neste mês de setembro, a Copa chega ao Brasil encerrando o ciclo no marco da independência.

O gerente de esportes de Brasileia, Clebson Venancio, que coordena esta terceira fase, ressaltou a importância do torneio para o fortalecimento do esporte local: “Estamos promovendo um campeonato de alto nível, com equipes preparadas e arbitragem oficial

da Associação Brasileense de Arbitragem (ABA). Mais do que resultados, fica o legado do intercâmbio esportivo e da amizade entre nossos países”, explicou.

Com arquibancadas animadas em ritmo de confraternização tomando conta do estádio, a Copa BOLPEBRA reafirma sua tradição como símbolo de integração entre Bolívia, Peru e Brasil.

Por Fernando Oliveira

Fotos: Rennan Pimentel