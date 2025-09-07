Brasileirão: Cruzeiro e Corinthians empatam em primeiro jogo da final

Em primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro Feminino, realizado neste domingo (7/9), na Arena Independência, Cruzeiro e Corinthians empataram por 2 x 2 e deixaram a decisão em aberto. Os gols da partida foram marcados por Gi Fernandes e Gabi Zanotti, para o Timão, e Marília e Isabela, para a Raposa.

Com o resultado, quem ganhar o jogo de volta será campeão do Campeonato Brasileiro. A segunda partida da decisão entre as equipes acontece no próximo domingo (14/9), às 10h30, na Neo Química Arena, em São Paulo.

Cruzeiro e Corinthians empatam em jogo de ida da final do Brasileirão Feminino

Mesmo de visitante, quem saiu na frente foi o Corinthians. Com apenas cinco minutos de jogo, Duda Sampaio fez boa jogada individual, passou para Jaqueline, que cruzou para dentro da área. Por lá, Gi Fernandes acertou chute com a perna direita e abriu o placar da decisão.

Ainda no primeiro tempo o Cruzeiro empatou. Aos 27, Byanca Brasil recebeu no lado esquerdo de ataque, cortou pra dentro e cruzou dentro da área, Marília subiu mais alto que a defesa do Corinthians e, de cabeça, empatou o jogo.

Veja o gol de empate do Cruzeiro:

BYANCA BRASIL CRUZA, MARÍLIA ANTECIPA A MARCAÇÃO E MANDA DE CABEÇA PARA O FUNDO DO GOL!! VAMOOOSSS!!! #CRUxSCCPC | 1-1 | #AsCabulosasNoBrasileirão pic.twitter.com/u2v9lRieL7 — Cruzeiro Feminino (@CruzeiroFem) September 7, 2025

Já no final do segundo tempo, aos 29, Tamires recebeu no lado esquerdo do ataque, dominou, avançou e cruzou para dentro da área onde achou Gabi Zanotti livre para colocar o Timão a frente do placar.

Mas a vantagem não durou muito, pois cinco minutos depois o Cruzeiro empatou. Letícia Alves cruzou quase do meio de campo, Isabela ganhou no alto e cabeceou para fazer o segundo gol da Raposa no jogo.