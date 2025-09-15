Brasileirão: Cruzeiro iguala marca de vitórias registrada em 2024

Vice-líder no Brasileirão e semifinalista da Copa do Brasil, o Cruzeiro alcançou uma marca importante nesta segunda-feira (15/9) ao derrotar o Bahia na Arena Fonte Nova em duelo que encerrou a 23ª rodada. O time mineiro venceu os donos da casa por 2 x 1 e chegou à 14ª vitória na temporada. Em 2024, a Raposa terminou as 38 rodadas com a mesma quantidade de triunfos.
Sob comando do técnico português Leonardo Jardim, a Raposa faz uma temporada acima do esperado. O time celeste tem 48 pontos e tem 14 vitórias no ano. O Cruzeiro ainda conta com a artilharia de Kaio Jorge. O reforço já balançou as redes 15 vezes e alcançou o mesmo número de gols de Yuri Alberto em 2024, que finalizou a temporada com a mesma quantidade.
O time mineiro ainda faz uma boa campanha na Copa do Brasil. A equipe eliminou o Atlético-MG nas quartas de final da competição e avançou para a semifinal, onde vão enfrentar o Corinthians, em dezembro.
Na próxima rodada, o Cruzeiro joga contra o Bragantino, no domingo (21/9), às 20h30, no Mineirão. O confronto direto diante do líder Flamengo acontece apenas no dia 02/10, com mando dos cariocas.