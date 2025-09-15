Brasileirão: Cruzeiro iguala marca de vitórias registrada em 2024

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
brasileirao:-cruzeiro-iguala-marca-de-vitorias-registrada-em-2024

Vice-líder no Brasileirão e semifinalista da Copa do Brasil, o Cruzeiro alcançou uma marca importante nesta segunda-feira (15/9) ao derrotar o Bahia na Arena Fonte Nova em duelo que encerrou a 23ª rodada. O time mineiro venceu os donos da casa por 2 x 1 e chegou à 14ª vitória na temporada. Em 2024, a Raposa terminou as 38 rodadas com a mesma quantidade de triunfos.

5 imagensFechar modal.1 de 5

Gustavo Aleixo / Cruzeiro2 de 5

Gustavo Aleixo/Cruzeiro3 de 5

Gustavo Aleixo/Cruzeiro4 de 5

Gustavo Aleixo/Cruzeiro5 de 5

Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Leia também

Sob comando do técnico português Leonardo Jardim, a Raposa faz uma temporada acima do esperado. O time celeste tem 48 pontos e tem 14 vitórias no ano. O Cruzeiro ainda conta com a artilharia de Kaio Jorge. O reforço já balançou as redes 15 vezes e alcançou o mesmo número de gols de Yuri Alberto em 2024, que finalizou a temporada com a mesma quantidade.

O time mineiro ainda faz uma boa campanha na Copa do Brasil. A equipe eliminou o Atlético-MG nas quartas de final da competição e avançou para a semifinal, onde vão enfrentar o Corinthians, em dezembro.

Na próxima rodada, o Cruzeiro joga contra o Bragantino, no domingo (21/9), às 20h30, no Mineirão. O confronto direto diante do líder Flamengo acontece apenas no dia 02/10, com mando dos cariocas.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Pajéco inaugura espaço em loja colaborativa no Via Verde Shopping; confira os detalhes

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost