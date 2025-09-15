Brasileirão: Cruzeiro vence Bahia de virada e volta à vice-liderança

Em jogo que encerrou a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro venceu o Bahia por 2 x 1, na Arena Fonte Nova na noite desta segunda-feira (15/9). Os gols da partida foram marcados por Jean Lucas, para o Tricolor, Luis Sinisterra e Gabigol, para o time mineiro.

Com o resultado, o Cruzeiro sobe para a segunda posição do campeonato com 47 pontos, três atrás do líder Flamengo. Já o Bahia continua na quinta colocação com 36 pontos em 21 jogos disputados.

Após Rogério Ceni criticar a postura de seu time na eliminação para o Fluminense na Copa do Brasil, o Bahia sentiu que deveria dar uma resposta e começou o jogo com pressão e boas chances para marcar, mas não conseguiu tirar o zero do placar.

Durante o primeiro tempo, o Tricolor tentava criar suas chances com posse de bola e majoritariamente pelo lado esquerdo do campo, onde Mateo Sanabria se destacava. Por sua vez, o Cruzeiro atacava principalmente através de contra-ataques com alta velocidade e passes longos. Porém, devido a erros ofensivos e boas atuações defensivas, o placar se manteve em 0 x 0.

Aos 21 minutos do segundo tempo, o Bahia saiu em velocidade no contra-ataque até que a bola chegou aos pés de Willian José , ele passou para Jean Lucas, o camisa oito dominou e acertou bonito chute da intermediária para marcar o primeiro gol do jogo.

Porém, o empate veio 10 minutos depois. Matheus Pereira recebeu na entrada da área, deu caneta em Acevedo, cortou para o meio e finalizou na trave, no rebote Luis Sinisterra chutou e empatou o confronto. E a virada do Cruzeiro veio.

Aos 40 minutos de jogo, após cobrança de falta curta para Gabigol, o camisa nove ajeitou, avançou e acertou longo chute para virar a partida para a Raposa.

O Bahia volta a campo no próximo sábado (20/9), às 18h30, Arena Castelão, contra o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro. Já o Cruzeiro, enfrenta o Bragantino no domingo (21/9), às 20h30, no Mineirão também pelo Brasileirão.