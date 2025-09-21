Brasileirão: sem Neymar em campo, Santos vence o São Paulo por 1 x 0

Jogando contra os reservas do São Paulo, o Santos fez valer o mando de campo e a superioridade do elenco para vencer por 1 x 0 neste domingo (21/9), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro. O gol da vitória foi marcado por Guilherme, no segundo tempo. Com o resultado, o Peixe voltou a triunfar após quatro rodadas e ganhou duas posições na tabela de classificação.
O primeiro tempo deu o tom da partida. O Santos dominou as ações ofensivas e a posse de bola, finalizando 12 vezes contra apenas uma do rival. O placar só não saiu do zero graças às boas defesas do goleiro Young.
Na etapa final, Guilherme abriu o placar aos 14 minutos. Após cruzamento de Rollheiser, o atacante subiu mais alto que a defesa e cabeceou firme para garantir o gol da vitória do Peixe.
Veja o gol:
Guilherme sobe mais do que a zaga do São Paulo e toca de cabeça para o fundo do gol para abrir o placar na Vila Belmiro!#futebol #santos #sãopaulo #brasileirão #ge pic.twitter.com/Jf7SujNLVD
— ge (@geglobo) September 22, 2025
Apesar da derrota, o São Paulo segue na sétima colocação do Campeonato Brasileiro. A equipe de Hernán Crespo volta a campo na quinta-feira (25/9), no Morumbi, contra a LDU, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores.
O Santos, por sua vez, enfrenta o Bragantino no próximo domingo (28/9), às 18h30, em Bragança Paulista.