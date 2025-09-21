Brasileiro analfabeto inventa moto movida a água e quer expandir tecnologia

Ele teria conseguido desenvolver uma fórmula capaz de transformar hidrogênio em combustível por meio do uso de um reator de alumínio. O sistema é baseado na separação das moléculas de hidrogênio presentes na água. Com um reator de alumínio, o gás é extraído e usado para alimentar o motor da moto.

A moto seria capaz de rodar 1 mil km só com 1L de água. A opção é econõmica, sustentável e eficiente, segundo o inventor. “Com a falta de gasolina naquele tempo e com o alto preço do combustível, decidi criar esse sistema com água para economizar”, disse ele ao g1 Paraíba.

Quem é Sandro Alves?

Sandro Alves mora em Alagoa Nova, no Agreste da Paraíba. O homem nasceu com uma deficiência que limitava sua fala e é analfabeto, mas ganhou experiência como instalador de antenas e, a partir disso, fez teste técnicos em sua moto, até a água como combustível funcionar. Na época em que a novidade viralizou ele tinha 37 anos e seu sonho era expandir a criação.

O homem caiu no esquecimento e surgiu até algumas teorias de que ele teria sumido ou passado por uma espécie de “queima de arquivo”, mas, mesmo longe dos holofotes, Sandro continua trabalhando em novas ideias.

Em um vídeo que circula pelas redes sociais, o brasileiro revela que ainda não está rico e não conseguiu patentear ou vender a criação da moto movida a água. Ele ainda contou que pretende fazer um helicóptero para voar na área em que mora. Outra gravação mostra o inventor andando pela cidade com a moto movida a água.