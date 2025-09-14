Brasileiro condenado a 56 anos por estupro é preso no Paraguai após fuga

Escrito por Metrópoles
Um homem brasileiro condenado a 56 anos por crimes sexuais contra crianças e adolescentes foi preso no Paraguai pela Polícia Federal (PF).

Segundo os investigadores, o homem havia sido sentenciado a mais de 56 anos de reclusão pela 2ª Vara da Comarca de Ibirama (SC) pelos crimes de estupro de vulnerável e abuso sexual. Contudo, havia fugido há pouco mais de um mês.

A prisão ocorreu na cidade paraguaia de Katuete, Departamento de Canindeyú, a cerca de 200 km de Ciudad del Este.

A ação integrada contou com o apoio da Polícia Militar e da Polícia Civil de Santa Catarina, além da Polícia Nacional do Paraguai.

Após a detenção, o condenado foi entregue à Polícia Federal brasileira na aduana da Ponte Internacional da Amizade, em Foz do Iguaçu (PR). Em seguida, foi conduzido à Delegacia da PF, onde houve comunicação ao juízo competente e início do cumprimento da pena.

