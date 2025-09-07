Brasileiro Feminino: dicas e odds para a final Cruzeiro x Corinthians

Dois gigantes do futebol nacional se preparam para as finais do Campeonato Brasileiro Feminino. Com expectativa de casa cheia, o Cruzeiro recebe o Corinthians na Arena Independência neste domingo (7/9), às 10h30 (horário de Brasília), pelo jogo de ida da final. A volta será no dia 14, na Neo Química Arena.
Disputando a primeira final de Campeonato Brasileiro Feminino da história do clube, o Cruzeiro está em busca do título inédito.
Já o Corinthians é o maior vencedor da competição, com seis troféus.
Quem será que levará a melhor na grande decisão? Confira números e também as odds do confronto.
Quem vencerá a partida?
- Cruzeiro: Odds* 3.25 na Betano
- Empate: Odds* 3.35 na Betano
- Corinthians: Odds* 2.15 na Betano
Dono da melhor campanha da primeira fase da competição, com 36 pontos, o Cruzeiro terá uma missão muito difícil, mesmo atuando em casa.
As Cabulosas enfrentarão o time que mais vezes foi campeão do Brasileiro, com seis títulos, e venceu as últimas cinco edições.
Em toda a história, as duas equipes se enfrentaram 11 vezes, com nove vitórias do Corinthians, um empate e um triunfo do Cruzeiro. Neste ano foram três confrontos, com o Timão vencendo dois e um empate no outro.
Veja os jogos entre Cruzeiro e Corinthians em 2025
- 6/8/2025 – Cruzeiro 1 x 1 Corinthians (classificado nos pênaltis) – Terceira fase Copa do Brasil
- 18/6/2025 – Corinthians 4 x 2 Cruzeiro – Campeonato Brasileiro
- 12/3/2025 – Corinthians 1 x 0 Cruzeiro – Semifinal Supercopa do Brasil
A única vez que o Cruzeiro venceu o Corinthians foi no dia 17 de agosto de 2024, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Dentro de casa, as Cabulosas golearam por 7 x 2, com show da atacante Marília, que marcou três gols.
Fabiola Sandoval, Ana Clara, Mariza (contra) e Vitória Calhau completaram para a Raposa enquanto Jaqueline Ribeiro e Erika fizeram os do Timão.
Quem será campeão?
- Cruzeiro: Odds* 3.35 na Betano
- Corinthians: Odds* 1.29 na Betano
Favorito para vencer o primeiro jogo na Arena Independência, o Corinthians também é o time que tem mais chances de ser campeão, até por decidir o título dentro de casa.
Hexacampeãs, as Brabas estão em busca do sétimo troféu.
Do outro lado, o Cruzeiro tenta o título pela primeira vez na história.
Até aqui, a melhor campanha das Cabulosas havia sido as quartas de final, no ano passado.
Caso você aposte R$ 10 e a Raposa seja campeã, o retorno será de R$ 33,50.
Os dois times marcarão?
- Ambos marcam: Odds* 1.62 na Betano
- Ambos não marcam: Odds* 2.15 na Betano
Para quem quiser explorar o mercado de gols, o ambos marcam pode ser uma boa opção.
Na primeira fase do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro marcou 35 gols, sendo o terceiro melhor ataque da competição.
Já o Corinthians anotou 46, liderando a estatística.
Como chegam as equipes
O Cruzeiro chega para a decisão após vencer o Palmeiras nas semifinais. Na partida de ida, as Cabulosas ganharam das Palestrinas por 3 x 1, fora de casa.
Na volta, com 13.533 torcedores na Arena Independência, a Raposa perdeu por 2 x 1, mas avançou para a final pelo saldo de gols na disputa.
Já o Corinthians precisou ganhar do rival São Paulo. No primeiro jogo, as Brabas ganharam por 2 x 0.
Na segunda partida, o Timão ficou no empate em 2 x 2 e garantiu a classificação para a nona final de Brasileirão consecutiva.
Onde assistir Cruzeiro x Corinthians
A partida entre Cruzeiro e Corinthians, pela ida da final do Campeonato Brasileiro Feminino, terá transmissão da TV Globo (TV aberta), da TV Brasil (TV aberta) e do Sportv (TV fechada).
*Odds estão sujeitas a alterações. Última atualização em 05/09/2025.