Brasileiro Feminino: dicas e odds para a final Cruzeiro x Corinthians

Dois gigantes do futebol nacional se preparam para as finais do Campeonato Brasileiro Feminino. Com expectativa de casa cheia, o Cruzeiro recebe o Corinthians na Arena Independência neste domingo (7/9), às 10h30 (horário de Brasília), pelo jogo de ida da final. A volta será no dia 14, na Neo Química Arena.

Disputando a primeira final de Campeonato Brasileiro Feminino da história do clube, o Cruzeiro está em busca do título inédito.

Já o Corinthians é o maior vencedor da competição, com seis troféus.

Quem será que levará a melhor na grande decisão? Confira números e também as odds do confronto.

Quem vencerá a partida?

Dono da melhor campanha da primeira fase da competição, com 36 pontos, o Cruzeiro terá uma missão muito difícil, mesmo atuando em casa.

As Cabulosas enfrentarão o time que mais vezes foi campeão do Brasileiro, com seis títulos, e venceu as últimas cinco edições.

Em toda a história, as duas equipes se enfrentaram 11 vezes, com nove vitórias do Corinthians, um empate e um triunfo do Cruzeiro. Neste ano foram três confrontos, com o Timão vencendo dois e um empate no outro.

Veja os jogos entre Cruzeiro e Corinthians em 2025

6/8/2025 – Cruzeiro 1 x 1 Corinthians (classificado nos pênaltis) – Terceira fase Copa do Brasil

18/6/2025 – Corinthians 4 x 2 Cruzeiro – Campeonato Brasileiro

12/3/2025 – Corinthians 1 x 0 Cruzeiro – Semifinal Supercopa do Brasil

A única vez que o Cruzeiro venceu o Corinthians foi no dia 17 de agosto de 2024, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Dentro de casa, as Cabulosas golearam por 7 x 2, com show da atacante Marília, que marcou três gols.

Fabiola Sandoval, Ana Clara, Mariza (contra) e Vitória Calhau completaram para a Raposa enquanto Jaqueline Ribeiro e Erika fizeram os do Timão.

Quem será campeão?

Favorito para vencer o primeiro jogo na Arena Independência, o Corinthians também é o time que tem mais chances de ser campeão, até por decidir o título dentro de casa.

Hexacampeãs, as Brabas estão em busca do sétimo troféu.

Do outro lado, o Cruzeiro tenta o título pela primeira vez na história.

Até aqui, a melhor campanha das Cabulosas havia sido as quartas de final, no ano passado.

Caso você aposte R$ 10 e a Raposa seja campeã, o retorno será de R$ 33,50.

Os dois times marcarão?

Para quem quiser explorar o mercado de gols, o ambos marcam pode ser uma boa opção.

Na primeira fase do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro marcou 35 gols, sendo o terceiro melhor ataque da competição.

Já o Corinthians anotou 46, liderando a estatística.

Como chegam as equipes

O Cruzeiro chega para a decisão após vencer o Palmeiras nas semifinais. Na partida de ida, as Cabulosas ganharam das Palestrinas por 3 x 1, fora de casa.

Na volta, com 13.533 torcedores na Arena Independência, a Raposa perdeu por 2 x 1, mas avançou para a final pelo saldo de gols na disputa.

Já o Corinthians precisou ganhar do rival São Paulo. No primeiro jogo, as Brabas ganharam por 2 x 0.

Na segunda partida, o Timão ficou no empate em 2 x 2 e garantiu a classificação para a nona final de Brasileirão consecutiva.

Onde assistir Cruzeiro x Corinthians

A partida entre Cruzeiro e Corinthians, pela ida da final do Campeonato Brasileiro Feminino, terá transmissão da TV Globo (TV aberta), da TV Brasil (TV aberta) e do Sportv (TV fechada).

*Odds estão sujeitas a alterações. Última atualização em 05/09/2025.