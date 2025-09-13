Brasileiro: Fluminense e Corinthians medem forças no Maracanã







Classificados às semifinais da Copa do Brasil, Fluminense e Corinthians medirão forças, a partir das 21h (horário de Brasília) deste sábado (13) no estádio do Maracanã. O jogo, válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, contará com transmissão ao vivo da Rádio Nacional.

Ocupando a 9ª posição da classificação, o Tricolor das Laranjeiras soma 28 pontos. O time comandado pelo técnico Renato Gaúcho chega motivado pela vitória de 2 a 0 sobre o Bahia no Maracanã que lhe garantiu a vaga nas semifinais da Copa do Brasil.

Para o confronto com o Timão, o Fluminense tem apenas um desfalque, o lateral Samuel Xavier. Guga deve seguir entre os titulares. Dirigindo a única equipe ainda envolvida em três competições nesta temporada, o técnico Renato Gaúcho deve promover algum rodízio dentro do elenco para gerenciar o desgaste físico dos atletas.

“Muitos clubes no Campeonato Brasileiro estão tendo a vantagem de não estar na Copa do Brasil, numa Sul-Americana. O clube passa a semana toda treinando, descansando, enquanto a gente se mata durante a semana. Enfim, mas este é o calendário do futebol. Duas competições já é difícil, todo mundo cansado, imagina em três competições, como que eu não vou circular o grupo, como eu não vou mudar o time?”, declarou o comandante do Tricolor em entrevista coletiva.

Desta forma, uma possível escalação do Fluminense é: Fábio; Guga, Ignácio, Freytes e Renê; Bernal, Hércules e Lucho Acosta; Serna, Canobbio e Everaldo (Cano).

Também embalado por uma vitória por 2 a 0 que valeu a classificação na Copa do Brasil, mas sobre o Athletico-PR, o Corinthians terá o desfalque do atacante holandês Memphis Depay, com um edema no músculo posterior da coxa direita. Com isso, o Timão pode iniciar o confronto com cinco jogadores no meio de campo.

No 12º lugar, o Timão soma 26 pontos no Brasileirão. Há quatro meses à frente do Alvinegro Paulista, o técnico Dorival Júnior avalia o próprio trabalho: “A satisfação e o prazer é ver a evolução individual dos jogadores. Vários atletas têm crescido, demonstrando confiança, aumentando o desempenho e se dedicando nos treinos. Os jovens que estão recebendo oportunidades estão sendo preparados para, em breve, se apresentarem com mais frequência ao torcedor”.

A provável escalação do Corinthians para esta partida deve ser: Hugo Souza; André Ramalho, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Matheuzinho, Maycon, Ryan, Rodrigo Garro e Matheus Bidu; Gui Negão e Yuri Alberto.

No primeiro turno do Brasileirão, em Itaquera, o Flu derrotou o Corinthians pelo placar de 2 a 0.

Transmissão da Nacional

A Rádio Nacional transmite as emoções de Fluminense e Corinthians com a narração de André Marques, comentários de Rodrigo Campos e reportagem de Bruno Mendes. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: