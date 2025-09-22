Brasileiro: Palmeiras supera chances de título do Flamengo após empate

Ao fim da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras se anima com a possibilidade crescente de se tornar o campeão da disputa. Após o empate entre Flamengo e Vasco no Clássico dos Milhões, a probabilidade do Rubro-Negro levantar a taça caiu consideravelmente e o clube foi ultrapassado pelo rival paulista.

Depois da goleada contra o Fortaleza, por 4 x 1, a probabilidade de título do Palmeiras subiu para 40,3%, de acordo com estatística do Departamente de Matemática da UFMG. Apesar do empate, o Flamengo aparece logo atrás, com 32,6% de chance de se tornar o campeão do torneio.

Leia também

O Cruzeiro fecha o top 3 de times com maiores chances de levantar a taça, com 23,8% de possibilidade de levar o título. O Mirassol aparece na sequência, com probabilidade mínima de apenas 2,5%.

Na briga contra o rebaixamento, o Sport é o clube com mais chances de cair para a segunda divisão, com 90,5% de probabilidade. Fortaleza e Vitória aparecem na sequência, com 80,2% e 66% de possibilidades.

O Juventude é o quarto time com maior probabilidade de ida à segunda divisão, com 57,7%. Apesar das chances inferiores, Vasco, Santos, Atlético-MG e Internacional ainda aparecem com possibilidades reais de rebaixamento.