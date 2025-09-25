brasileiros-na-libertadores!-veja-os-jogos-desta-quinta-(25)

25/09/2025
Restam duas vagas nas semifinais da Copa Libertadores! E dois clubes brasileiros ainda tentam entrar no seleto grupo dos quatro melhores times da América do Sul. É o que está em jogo para São Paulo e Flamengo, que entram em campo nesta quinta-feira (25/9), pela partida de volta das quartas de final da competição continental.

A equipe paulista recebe a LDU (EQU) no Morumbis, às 19h. Depois de perder a ida, em Quito, por 2 a 0, o Tricolor Paulista precisa de uma vitória por dois gols de vantagem para ao menos levar a disputa para os pênaltis. Três ou mais gols colocam a equipe de Hernán Crespo na próxima fase, enquanto os equatorianos podem até perder por um gol de diferença.

Quem avançar enfrenta o Palmeiras na semifinal. O Verdão voltou a vencer o River Plate (ARG), nesta quarta-feira (24/9), e se tornou o primeiro clube brasileiro entre os quatro semifinalistas da Libertadores 2025.

Às 21h30, é a vez do Flamengo entrar em campo. O Rubro-Negro vai até La Plata, na Argentina, para encarar o Estudiantes (ARG). Após a vitória por 2 a 1 no confronto de ida, a equipe de Filipe Luís joga pelo empate. Uma vitória por um gol a favor dos mandantes empata o placar no agregado e a decisão vai para as penalidades. Dois ou mais gols classificam o time argentino.

O vencedor do duelo será adversário do Racing (ARG) do outro lado da chave. A equipe eliminou o Vélez Sarsfield (ARG), na terça-feira (23/9), e avançou.

Os jogos de hoje (25/9)

  • 19h – São Paulo x LDU (Paramount+)
  • 21h30 – Estudiantes x Flamengo (ESPN e Disney+)
