Brasileiros se conhecem na guerra da Ucrânia e voltam ao país para ter primeiro filho

Ela lembra que passou dois meses em um treinamento rigoroso para atuar na linha de frente do conflito, mas com a gravidez precisou se afastar das zonas de combate e atuar como intérprete de português e espanhol para as famílias dos soldados.

“Eu fiz dois testes e os dois deram positivo. Avisei a médica da base e ela fez direto um ultrassom. Depois disso minhas missões foram canceladas”, conta.

Retorno ao Brasil

O casal permaneceu mais quatro meses na Ucrânia e retornou ao Brasil em janeiro deste ano.

“Voltamos para o Brasil para que nosso filho nascesse aqui. A comida era muito diferente na Ucrânia e, com os enjoos da gravidez, estava difícil para ela se adaptar”, explicou Gustavo.