Brasília Basquete apresenta equipe em busca do tetra do NBB

O Brasília Basquete realizou, nesta quinta-feira (11/9), a apresentação oficial do time para a temporada 2025/26 do Novo Basquete Brasil. Na ocasião, foi lançado o selo de comemoração aos 25 anos do time.
O evento contou com a participação de autoridades, dirigentes e dos atletas que vestirão a camisa da equipe candanga. Falando em camisa, foi confirmada a escolha do modelo “Céu Monumental” como o terceiro uniforme do Brasília Basquete. A votação foi feita em uma rede social.
Leia também
-
Brasília Basquete lança campanha para torcida escolher novo uniforme
-
Atleta do Brasília Basquete é convocado para a Seleção pela 1ª vez
-
Brasília Basquete perde na prorrogação e fica fora nos playoffs do NBB
-
Com jogo histórico de Pedro, Brasília Basquete vence mais uma no NBB
O primeiro desafio do Brasília Basquete será o Torneio de Abertura, que acontecerá entre os dias 28 de setembro e 4 de outubro, em Brasília. A taça da competição, que será disputada por 12 times, sendo um internacional, foi apresentada aos torcedores no evento. Nas paredes, as lembranças dos títulos do Brasília, algo que a equipe não conquista há mais de dez anos.
Ver essa foto no Instagram
Uma publicação compartilhada por CAIXA Brasília Basquete (@brasilia.basquete)
Esse é um tabu que quer ser quebrado pelo armador Lucas Lacerda, que foi sondado por vários times que disputarão o Novo Basquete Brasil, mas preferiu ficar na Capital Federal.
“Eu venho para essa segunda temporada no Brasília com a mentalidade de ter o título. Não vai ser diferente esse ano. O objetivo é esse, vamos brigar pelo título. Pra mim, ficou engasgado o playoff pois tinha o sentimento de ir mais longe. Por isso, voltei pra cá”, disse o camisa 10 do Brasília Basquete.
Questionado sobre como o Brasília Basquete foi montado para esta nova temporada, em busca do tetracampeonato do NBB, o técnico Dedé Barbosa mostrou que o time está construindo o caminho.
“É difícil falar o que falta para levantar a taça pela quarta vez. Tenho falado pra eles para trabalharmos diariamente e deixar as coisas acontecerem que isso [o título] será natural. A gente sabe que o campeonato está ficando mais disputado. Sabemos que não temos mais aqueles times imbatíveis e o campeonato está aberto”, iniciou Dedé.
“Estamos almejando demais e fizemos tudo certinho. Quando terminou a última temporada, sentamos e montamos, com calma, e fizemos tudo mapeado, sem deixar o emocional tomar conta, para qual seria a característica do elenco. Acredito que esse time pode dar liga”, avaliou o treinador.
O Brasília Basquete estreia no Novo Basquete Brasil no dia 22 de outubro, às 20h15, quando recebe o Osasco Basquete no Ginásio Nilson Nelson.
Conheça o elenco do Brasília Basquete para a temporada 2025/2026:
Alas: Pedro Mendonça, Daniel Von Haydin
Ala-armador: Matheus Buiú
Armadores: Gustavo, Facundo Corvalán, Lucas Lacerda, Kevin Crescenzi
Ala-pivô: Beller
Pivôs: Brunão, Renato Carbonari, Rafael Paulichi
Assistentes técnicos: Murilo Henriquy e Raphael Silveira
Preparador Físico: Eric Ruiz
Fisioterapeutas: Bruno Carvalho e Carlos Ewbank
Mordomo: Serginho
Diretor: Fúlvio Chiantia
Supervisor: Pedrinho Rava