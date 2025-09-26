A Union Cycliste Internationale (UCI) anunciou, nesta sexta-feira (26/9), que Brasília será a capital mundial do paraciclismo em 2029. A cidade sediará o Mundial de Paraciclismo de Estrada UCI 2029.

O Rio de Janeiro também foi contemplado e receberá o Mundial de Paraciclismo de Pista em 2028. Ainda em 2025, entre os dias 16 e 19 de outubro, a Cidade Maravilhosa será palco do Campeonato Mundial de Paraciclismo de Pista 2025.

Presidente da Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC), Jamil Suaiden ressaltou a importância do Brasil receber três campeonatos mundiais em um curto espaço de tempo.

Leia também

“É uma conquista que reflete a confiança da UCI e da Confederação Pan-Americana no trabalho da CBC. É um reconhecimento à seriedade da nossa gestão e à dedicação de todos que fazem o ciclismo brasileiro crescer. Esses eventos são fundamentais para consolidar a imagem do Brasil no cenário internacional e para deixar um legado esportivo e social que vai muito além das competições”, declarou.

José Luiz Vasconcellos, secretário-geral da CBC, foi o responsável por receber a chancela dos Mundiais do presidente, David Lappartient, e do vice-presidente da UCI, José Manuel Peláez (foto em destaque). Ele relatou que esse é um marco para paracislimo, mas, também, para todo o esporte brasileiro.

“É resultado de um trabalho coletivo e de longo prazo da CBC, que busca constantemente alinhar excelência organizacional com a valorização dos nossos atletas. Receber três campeonatos mundiais em tão pouco tempo emplaca o Brasil para o centro das discussões do ciclismo internacional e isso é fundamental para seguir evoluindo”, pontuou.

O anúncio foi feito durante o congresso da União Internacional de Ciclismo, realizado em Kigali, Ruanda, na última quinta-feira (25/7). O evento contou com 117 representantes de federações nacionais filiadas à entidade, provenientes de cinco continentes.

Ao todo, foram definidas cidades-sede de 13 campeonatos mundiais da UCI, que serão disputados em 10 países.

Veja a lista completa: