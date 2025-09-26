26/09/2025
Brasília será sede do Brasileiro de Ginástica Artística de 2026; veja

O diretor-geral da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), Ricardo Resende, anunciou que Brasília será sede o Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística, em agosto de 2026. A competição faz parte da preparação brasileira para o Mundial de Roterdã, nos Países Baixos, também no próximo ano, valendo vaga para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. A informação foi divulgada nessa quinta-feira (25/9).

Henrique Motta, presidente da CBG, pontuou que a escolha por Brasília passa pela  ótima infraestrutura para disputas esportivas.

“Nilson Nelson é uma arena histórica do esporte brasileiro. Tenho certeza de que preparamos o cenário perfeito para um evento num momento tão importante da nossa ginástica, se consolidando como um dos esportes mais queridos pelo público”, avaliou Motta.

Outro presente no evento foi Renato Junqueira, responsável pela Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal. Sobre mais um grande evento na capital federal, o secretário destacou os investimentos feito pelo governo local.

“Depois do grande sucesso que foi o Trófeu Brasil, em maio, reforça a vocação da nossa cidade como Capital do Esporte. O Governo do Distrito Federal tem investido em infraestrutura, organização e parcerias para trazer cada vez mais eventos de alto nível”, pontuou o gestor público.

 

