Brasília volta a ser a capital da música em grande estilo

Escrito por Metrópoles
brasilia-volta-a-ser-a-capital-da-musica-em-grande-estilo

A partir de 21 de setembro, o palco do Ulysses Centro de Convenções recebe a 2ª edição do Festival Estilo Brasil, realizado pelo Metrópoles. Será a oportunidade de ver de perto o encontro de músicos que marcaram a história da música brasileira, como dos rockeiros do Paralamas do Sucesso e Dado Villa Lobos; e de Lô Borges e Beto Guedes, figuras centrais do lendário Clube da Esquina.

Além disso, a vencedora de cinco Grammys Esperanza Spalding, considerada uma das artistas mais brilhantes e inventivas do jazz contemporâneo, trará no repertório músicas de todos os álbuns, incluindo o mais recente, Milton + Esperanza, gravado ao lado de Milton Nascimento.

Com o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, patrocínio de cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal, o projeto é realizado pelo Metrópoles e conta com a produção da Oh! Artes.

A primeira edição do Festival Estilo Brasil ocorreu em 2024 com o objetivo de celebrar a brasilidade e todos os ritmos que fazem da nossa música única no mundo.

Sucesso de público, o evento promoveu uma série de sete shows que contaram com a participação de atrações como Ana Carolina, Paulinho da Viola, Ivan Lins, Chico César, Geraldo Azevedo, Xamã, Stacey Kent, Poesia Acústica e Silva.

Programação:

Esperanza Spalding
21 de setembro

Fagner
24 de outubro

Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds
Turnê: Esquinas & Canções
25 de outubro

Martinho da Vila
31 de outubro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos
Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos
21 de novembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções
Data: a partir de 21 de setembro de 2025
