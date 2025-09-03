BRB convoca 50 escriturários aprovados em concurso público. Veja lista

O Banco de Brasília (BRB) divulgou a convocação de novos escriturários no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), nesta quarta-feira (3/9). Ao todo, 50 candidatos, que participaram do concurso público de 2022, foram chamados.

Veja a lista com os nomes dos convocados:

O cargo tem jornada de seis horas diárias (total de 30 semanais) com remuneração de até R$ 4.449,35, além de benefícios como auxílio-alimentação, vale-refeição, auxílio-creche e plano de saúde.

Os candidatos aprovados deverão se apresentar por meio de acesso à uma reunião virtual que será realizada no dia 17 de setembro, às 14h. Nela, serão tratados assuntos relacionados à admissão do convocado. O não atendimento caracterizará como desistência.

Os mesmos ainda terão que ser aprovados em exames físicos e mentais (incluindo exames laboratoriais, avaliação e exame clínico), sob responsabilidade do BRB, e apresentar documentos solicitados pela instituição.

Uma vez aprovado, participarão de um processo de integração, que inclui treinamentos sobre a cultura organizacional, práticas bancárias e padrões operacionais da instituição.

Nos últimos seis anos, mais de 1,5 mil profissionais foram convocados entre escriturários, analistas de TI, engenheiros e médicos do trabalho.