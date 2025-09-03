BRB defende compra do Master após BC barrar transação

O BRB comunicou, por meio de fato relevante ao mercado publicado na noite desta quarta-feira (3/9), a decisão do Banco Central (BC) de indeferir a compra de parte do Banco Master.

No texto, o BRB defendeu a transação.“O BRB reitera seu posicionamento de que a transação representa uma oportunidade estratégica com potencial de geração de valor para o BRB, seus clientes, o Distrito Federal e o Sistema Financeiro Nacional”, diz no comunicado.

No fato relevante, o BRB se compromete a manter “seus acionistas e o mercado informados sobre eventuais desdobramentos relevantes, nos termos da legislação e da regulamentação aplicáveis”.

O BRB também confirma no documento que apresentou solicitação de acesso à íntegra da decisão “com o objetivo de avaliar seus fundamentos e examinar as alternativas cabíveis”.