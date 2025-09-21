Briga de casal acaba em facada e jovem de 23 anos é ferido pela esposa no interior do Acre

Um homem identificado como S.S de 23 anos, foi esfaqueado pela própria esposa durante uma discussão, na noite deste sábado (20), na Vila Boliviana, localizada na região de Capixaba, no interior do Acre.

De acordo com testemunhas, o casal discutia dentro de casa quando a mulher, em posse de uma faca de mesa, desferiu um golpe que atingiu o abdômen da vítima.

Mesmo ferido, S.S conseguiu atravessar até o lado brasileiro, no município de Capixaba, e pediu ajuda. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam o homem ao Hospital Geral Dr. Ary Rodrigues, em estado estável. Após avaliação médica, ele foi transferido ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deve passar por cirurgia.

A Polícia Militar não chegou a ser acionada para a ocorrência.