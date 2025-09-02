briga-de-vizinhos-termina-com-homem-morto-por-golpes-de-barra-de-ferro

Um homem, de 42 anos, foi morto com golpes de barra de ferro no bairro Jardim da Grama, em Bauru, interior de São Paulo. O caso aconteceu na manhã desta terça-feira (2/9) e um vizinho da vítima foi preso.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito se apresentou em uma delegacia durante a tarde. Ele portava a barra de ferro com vestígios de sangue e deu sua versão sobre o ocorrido.

Desentendimento entre vizinhos

A vítima foi identificada como Nelson Rogério Silva de Almeida.

De acordo com as autoridades, ele e um vizinho se desentenderam na noite da última segunda-feira (1º/9).

Na manhã desta terça, a vítima teria ido até a residência do vizinho e arrombado a porta do local com a barra de ferro.

Então, o vizinho conseguiu desarmar o homem e correu atrás dele, desferindo golpes na cabeça.

A vítima caiu dentro do próprio apartamento e foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas morreu no local.

Durante a tarde, o vizinho se apresentou à polícia portando a barra de ferro. Ele foi preso e passará por audiência de custódia nesta quarta-feira (3/9).

