Briga de vizinhos termina com homem morto por golpes de barra de ferro

Um homem, de 42 anos, foi morto com golpes de barra de ferro no bairro Jardim da Grama, em Bauru, interior de São Paulo. O caso aconteceu na manhã desta terça-feira (2/9) e um vizinho da vítima foi preso.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito se apresentou em uma delegacia durante a tarde. Ele portava a barra de ferro com vestígios de sangue e deu sua versão sobre o ocorrido.

Desentendimento entre vizinhos

  • A vítima foi identificada como Nelson Rogério Silva de Almeida.
  • De acordo com as autoridades, ele e um vizinho se desentenderam na noite da última segunda-feira (1º/9).
  • Na manhã desta terça, a vítima teria ido até a residência do vizinho e arrombado a porta do local com a barra de ferro.
  • Então, o vizinho conseguiu desarmar o homem e correu atrás dele, desferindo golpes na cabeça.
  • A vítima caiu dentro do próprio apartamento e foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas morreu no local.
  • Durante a tarde, o vizinho se apresentou à polícia portando a barra de ferro. Ele foi preso e passará por audiência de custódia nesta quarta-feira (3/9).
