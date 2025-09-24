Briga no presídio: Hytalo Santos e marido se afastam após flagrante com travesti

Hytalo Santos e seu marido, Euro, protagonizaram uma briga no presídio do Roger, em João Pessoa, após Euro ter sido flagrado em situação comprometedora com uma travesti detida na mesma unidade prisional. O incidente ocorreu na última sexta-feira (19/9), conforme apuração exclusiva realizada pelo repórter Rafael Araújo, para o portal LeoDias, nesta quarta-feira (24/9).

O desentendimento entre o casal começou imediatamente após o flagrante. Ainda na sexta-feira, os dois detentos discutiram de forma acalorada e passaram a manter distância um do outro dentro da unidade prisional. Durante o período de banho de sol, testemunhas confirmaram o afastamento entre Hytalo e Euro.

No sábado (20/9), durante o horário de visitas no presídio, uma fonte presente no local percebeu que o casal continuava distante, com comportamento diferente do habitual na convivência dentro da unidade.

A situação apresentou sinais de normalização nos dias seguintes. A mesma fonte relatou ao portal LeoDias que, nesta quarta-feira, o casal demonstrava comportamento aparentemente tranquilo, indicando uma possível reconciliação ou trégua no desentendimento.

Hytalo Santos e Euro cumprem pena no presídio do Roger desde agosto de 2025. Ontem (23/9), a Câmara Criminal de João Pessoa (PB) negou o pedido de Habeas Corpus de Hytalo e Euro. Na decisão unânime, todos os desembargadores votaram para que o casal permanecesse preso no presídio. Eles são investigados por exploração sexual infantil.

Segundo o relator do caso, “dinheiro não se compra tudo como os réus pensam e pensaram sobre a justiça”. O portal LeoDias descobriu com exclusividade que os desembargadores Carlos Beltrão, Joás Filho e Márcio Murillo seguiram o voto do relator João Benedito, que já havia negado o HC para Hytalo e Euro.

Pelo entendimento da Justiça, não há motivos para que o influenciador responsa ao processo em liberdade.