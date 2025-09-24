24/09/2025
Universo POP
Mulheres acreanas recebem o Prêmio Mulher em Rondônia
Filho de Wesley Safadão e Mileide passa por cirurgia de emergência para retirada de tumor no cérebro
Deborah Secco entrega prévia de “Bruna Surfistinha 2”
Mulher flagra traição e ‘mete a porrada’ no marido dentro do shopping; ASSISTA
Carmo Dalla Vecchia surge irreconhecível e perde a paciência com haters: “Vá cagar”
A Fazenda 17: Gabily sobra no Resta Um, veta Carol Lekker e desabafa sobre possível desistência
Vídeo mostra instantes após acidente de moto que matou JP Mantovani em SP
Avião cai em fazenda usada nas gravações da novela Pantanal e mata quatro pessoas
Cineasta morto no Pantanal dirigiu série indicada ao Emmy sobre a tragédia da Chapecoense
Virginia vende produtos na quadra da Grande Rio e provoca revolta nas redes

Briga no presídio: Hytalo Santos e marido se afastam após flagrante com travesti

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
briga-no-presidio:-hytalo-santos-e-marido-se-afastam-apos-flagrante-com-travesti

Hytalo Santos e seu marido, Euro, protagonizaram uma briga no presídio do Roger, em João Pessoa, após Euro ter sido flagrado em situação comprometedora com uma travesti detida na mesma unidade prisional. O incidente ocorreu na última sexta-feira (19/9), conforme apuração exclusiva realizada pelo repórter Rafael Araújo, para o portal LeoDias, nesta quarta-feira (24/9).

O desentendimento entre o casal começou imediatamente após o flagrante. Ainda na sexta-feira, os dois detentos discutiram de forma acalorada e passaram a manter distância um do outro dentro da unidade prisional. Durante o período de banho de sol, testemunhas confirmaram o afastamento entre Hytalo e Euro.

Veja as fotos

Foto: Reprodução/Instagram @hytalosantos
Hytalo Santos e EuroFoto: Reprodução/Instagram @hytalosantos
Reprodução
Polícia divulga novas imagens de Hytalo Santos na penitenciária da ParaíbaReprodução
Reprodução: Redes Sociais
Hytalo Santos, influenciador digitalReprodução: Redes Sociais
Foto: Reprodução
Hytalo Santos e Euro sendo presos em residência em Carapicuiba, São Paulo, na manhã de sexta-feira (15/8)Foto: Reprodução
Crédito: Reprodução Instagram @hytalosantos
Hytalo Santos, influenciador digital preso nesta sexta-feira (15/8)Crédito: Reprodução Instagram @hytalosantos

Leia Também

No sábado (20/9), durante o horário de visitas no presídio, uma fonte presente no local percebeu que o casal continuava distante, com comportamento diferente do habitual na convivência dentro da unidade.

A situação apresentou sinais de normalização nos dias seguintes. A mesma fonte relatou ao portal LeoDias que, nesta quarta-feira, o casal demonstrava comportamento aparentemente tranquilo, indicando uma possível reconciliação ou trégua no desentendimento.

Hytalo Santos e Euro cumprem pena no presídio do Roger desde agosto de 2025. Ontem (23/9), a Câmara Criminal de João Pessoa (PB) negou o pedido de Habeas Corpus de Hytalo e Euro. Na decisão unânime, todos os desembargadores votaram para que o casal permanecesse preso no presídio. Eles são investigados por exploração sexual infantil.

Segundo o relator do caso, “dinheiro não se compra tudo como os réus pensam e pensaram sobre a justiça”. O portal LeoDias descobriu com exclusividade que os desembargadores Carlos Beltrão, Joás Filho e Márcio Murillo seguiram o voto do relator João Benedito, que já havia negado o HC para Hytalo e Euro.

Pelo entendimento da Justiça, não há motivos para que o influenciador responsa ao processo em liberdade.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Governo antecipa salário de setembro dos servidores públicos; confira as datas de pagamento

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost