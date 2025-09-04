Brigadeiro sem erro: chef dá dicas para acertar o ponto e não queimar

A cena é conhecida por muitos: começa com o cheirinho doce no ar, a promessa de um brigadeiro delicioso, e termina com a panela queimada e uma massa empelotada ou passada do ponto. Mas, segundo a personal chef Bianca Folla, com técnica simples e atenção aos detalhes, é possível preparar um brigadeiro cremoso, com ponto ideal para enrolar e sem desperdiçar nada grudado no fundo

Confira abaixo a receita completa ensinada por Bianca e aprenda, de uma vez por todas, como fazer o brigadeiro clássico com acabamento de confeitaria.

Brigadeiro clássico – Receita da Chef Bianca Folla

Ingredientes:

  • 1 colher de sopa de margarina (25g)
  • 1 lata de leite condensado integral (395g)
  • 2 colheres de sopa de cacau em pó 50% (30g)

Modo de preparo:

  1. Em uma panela de fundo grosso, derreta a margarina em fogo baixo.
  2. Desligue o fogo, adicione o leite condensado e o cacau em pó.
  3. Misture bem até que os três ingredientes estejam completamente incorporados.
  4. Acenda o fogo novamente e mexa sem parar, com uma espátula de silicone ou outro utensílio resistente ao calor, alcançando todas as laterais e o fundo da panela.
  5. Continue mexendo até a massa ganhar consistência e começar a desgrudar do fundo da panela. Esse é o ponto ideal.
  6. Desligue o fogo e transfira imediatamente para um refratário já untado com margarina.
  7. Espere esfriar completamente antes de enrolar.

Rendimento: aproximadamente 25 unidades de 20g.

Dicas finais da chef:

  • Evite panelas finas.
  • Mexer o tempo todo é essencial para evitar que a massa queime.
  • O uso da espátula de silicone ou outro material que suporte altas temperaturas permite chegar aos cantinhos da panela, onde o doce costuma grudar.
  • O ponto ideal para enrolar é quando a massa forma um “bloco” mais firme ao ser mexida e desgruda com facilidade.
  • Separe o recipiente onde você armazenará a massa antes de colocá-la no fogo.

Agora é só escolher o granulado, enrolar e aproveitar. E o melhor: com a panela limpa e o brigadeiro no ponto exato.

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

