Brigadeiro sem erro: chef dá dicas para acertar o ponto e não queimar

A cena é conhecida por muitos: começa com o cheirinho doce no ar, a promessa de um brigadeiro delicioso, e termina com a panela queimada e uma massa empelotada ou passada do ponto. Mas, segundo a personal chef Bianca Folla, com técnica simples e atenção aos detalhes, é possível preparar um brigadeiro cremoso, com ponto ideal para enrolar e sem desperdiçar nada grudado no fundo
Confira abaixo a receita completa ensinada por Bianca e aprenda, de uma vez por todas, como fazer o brigadeiro clássico com acabamento de confeitaria.
Brigadeiro clássico – Receita da Chef Bianca Folla
Ingredientes:
- 1 colher de sopa de margarina (25g)
- 1 lata de leite condensado integral (395g)
- 2 colheres de sopa de cacau em pó 50% (30g)
Modo de preparo:
- Em uma panela de fundo grosso, derreta a margarina em fogo baixo.
- Desligue o fogo, adicione o leite condensado e o cacau em pó.
- Misture bem até que os três ingredientes estejam completamente incorporados.
- Acenda o fogo novamente e mexa sem parar, com uma espátula de silicone ou outro utensílio resistente ao calor, alcançando todas as laterais e o fundo da panela.
- Continue mexendo até a massa ganhar consistência e começar a desgrudar do fundo da panela. Esse é o ponto ideal.
- Desligue o fogo e transfira imediatamente para um refratário já untado com margarina.
- Espere esfriar completamente antes de enrolar.
Rendimento: aproximadamente 25 unidades de 20g.
Dicas finais da chef:
- Evite panelas finas.
- Mexer o tempo todo é essencial para evitar que a massa queime.
- O uso da espátula de silicone ou outro material que suporte altas temperaturas permite chegar aos cantinhos da panela, onde o doce costuma grudar.
- O ponto ideal para enrolar é quando a massa forma um “bloco” mais firme ao ser mexida e desgruda com facilidade.
- Separe o recipiente onde você armazenará a massa antes de colocá-la no fogo.
Agora é só escolher o granulado, enrolar e aproveitar. E o melhor: com a panela limpa e o brigadeiro no ponto exato.