11/09/2025
Universo POP
Brincadeira de sobrinhos faz tio despencar na lama ao tentar atravessar ‘ponte’

Vídeo viraliza rapidamente nas redes sociais e é amplamente compartilhado

Um vídeo publicado recentemente mostra uma brincadeira entre um tio e seus sobrinhos que rapidamente se tornou viral. As imagens registram os meninos fazendo uma espécie de “ponte” usando duas estacas de madeira como apoio.

Quando o tio, confiante, decide atravessar a mesma estrutura, os sobrinhos puxam as estacas de surpresa, fazendo com que ele caia de costas diretamente na lama. O homem sai desorientado, gerando preocupação entre os internautas.

Brincadeira de tio com sobrinhos viraliza após queda na lama/Foto: Reprodução

Apesar do tom de diversão, a cena chamou atenção por combinar humor e tensão, deixando muitos espectadores apreensivos com o estado do tio após a queda.

O vídeo já soma mais de 2 milhões de curtidas e foi amplamente compartilhado em diferentes plataformas, sendo comentado por usuários que destacaram tanto a coragem dos meninos quanto a ousadia do tio.

Especialistas em segurança infantil lembram que brincadeiras com quedas e improvisações podem gerar acidentes graves, mas também reforçam que, quando supervisionadas, podem ser momentos de diversão e aprendizado para crianças e familiares.

Veja o vídeo:

