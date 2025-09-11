Brincadeira de sobrinhos faz tio despencar na lama ao tentar atravessar ‘ponte’

Um vídeo publicado recentemente mostra uma brincadeira entre um tio e seus sobrinhos que rapidamente se tornou viral. As imagens registram os meninos fazendo uma espécie de “ponte” usando duas estacas de madeira como apoio.

Quando o tio, confiante, decide atravessar a mesma estrutura, os sobrinhos puxam as estacas de surpresa, fazendo com que ele caia de costas diretamente na lama. O homem sai desorientado, gerando preocupação entre os internautas.

Apesar do tom de diversão, a cena chamou atenção por combinar humor e tensão, deixando muitos espectadores apreensivos com o estado do tio após a queda.

O vídeo já soma mais de 2 milhões de curtidas e foi amplamente compartilhado em diferentes plataformas, sendo comentado por usuários que destacaram tanto a coragem dos meninos quanto a ousadia do tio.

Especialistas em segurança infantil lembram que brincadeiras com quedas e improvisações podem gerar acidentes graves, mas também reforçam que, quando supervisionadas, podem ser momentos de diversão e aprendizado para crianças e familiares.

Veja o vídeo: